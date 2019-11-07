"Может сразу получить леща!": Анастасии Костенко достается от бывшего мужа Бузовой

Дмитрий Тарасов три раза был женат. Нынешняя избранница футболиста Анастасия Костенко в настоящее время беременна вторым ребенком. Пара воспитывает годовалую дочь Милану. При этом супруги постоянно делятся с публикой подробностями своей личной жизни.

Анастасия Костенко вместе с Дмитрием Тарасовым приняли участие в съемках нового выпуска шоу их друга T-Killah. Во время беседы речь зашла в том числе и о неверности в отношениях между мужем и женой. Так, спортсмен заметил, что в его жизни был случай, когда любимая ему изменила. После этого он сразу ее бросил.

В свою очередь, Анастасия полностью поддержала супруга. Девушка сказала, что также не смогла бы простить неверность любимого. "Все, что происходит с противоположным полом за спиной, для меня наравне с изменой", - высказалась беременная модель.

Во время беседы бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что бывает недоволен Костенко. "Ненормально не ставить в курс, ненормально ходить жене на массаж к мужчине. Я против раздельного отдыха. Спросил у нее, она тоже говорит, что не хочет", - посетовал футболист.

К счастью, сейчас в их отношениях наступила полная идиллия. "Когда женщина будет делать для меня все, что нужно, мне хочется меняться. Она перестала мне выносить мозг. Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща!", - сказал, как отрезал, бывший игрок "Локомотива".

Поклонники сразу вспомнили, что буквально на днях Ольга Бузова, вторая жена Тарасова, призналась, что является жертвой домашнего насилия. Поющая ведущая не называла имен. Однако до сих пор все происходящее у нее перед глазами. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи...", - поделилась сокровенным звезда.