2019-12-04T16:36:12+03:00
Звезды

Владимиру Познеру дважды диагностировали рак

Телеведущий по сей день ведет борьбу со смертельным диагнозом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владимир Познер.Владимир Познер.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Познер много лет ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Впервые ему диагностировали рак 26 лет назад. Однако через некоторое время телеведущий вновь столкнулся с тяжелой болезнью.

Владимир Познер начал борьбу с коварным недугом в 1993 году. Тогда врачи одной из американских клиник диагностировали у него злокачественную опухоль предстательной железы.

"Меня отбросило, я был в нокауте. Это воспринималось как смертный приговор.Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Хочу сказать - всегда нужно бороться. Ты должен суметь себе сказать: нет, ни за что не сдамся", - вспоминал телеведущий о борьбе с недугом.

Известный телеведущий сначала был против операции, хотел лечиться "радиоактивными пулями". Это новая методика американских ученых, которая включает в себя инъекции микроскопических "резиновых пуль". Они содержат радиоактивные заряды, помогающие разрушать опухоль. "Радиоактивные пули" по своему диаметру меньше пылинок, доставляются непосредственно в опухоли, чтобы излучать радиоактивный заряд, который уничтожает злокачественные клетки.

Но врачи настояли на хирургическом вмешательстве. 13 апреля 1993 года ему удалили опухоль. Операция, которую сделали в США, прошла успешно. Казалось, самое страшное - позади. Однако через некоторое время болезнь вновь вернулась. "Если вы хотите знать о моей личной жизни, то я дважды перенес рак", - цитирует Познера "СтарХит".

Владимир Владимирович по сей день ведет борьбу со смертельным диагнозом. "Я просто желаю вам никогда не испытать этого. Но уж если произойдет, то запомните, что самое плохое, что вы можете сделать, - это сдаться", - заявил он.

Кстати, буквально на днях Владимир Познер оказался в центре скандала. Дмитрий Певцов обрушился с гневной отповедью в адрес телеведущего. Последний назвал запрет абортов средневековым мракобесием. Кроме того, он заявил, что гомосексуализм не является извращением. Звезда театра "Ленком" поспешил напомнить журналисту о том, что тот имеет недвижимость во Франции и иностранное гражданство, потому "Владимиру Владимировичу абсолютно плевать на Россию". "Чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше. Он не русский по духу. Это - враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла" - сообщил Певцов. Он также заявил, что гомосексуализм - "это чудовищное отклонение, болезнь и кара Божья".

ИСТОЧНИК KP.RU

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