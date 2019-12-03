2019-12-03T23:39:20+03:00
Звезды

Певцов в споре с Познером назвал гомосексуализм Божьей карой и выступил против абортов

Актер резко высказался в адрес телеведущего
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певцов в споре с Познером назвал гомосексуализм Божьей карой и выступил против абортовПевцов в споре с Познером назвал гомосексуализм Божьей карой и выступил против абортовФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Дмитрий Певцов обрушился с критикой на Владимира Познера после его высказывания по поводу запрета абортов. Телеведущий называет это средневековым мракобесием. Кроме того, Познер заявил, что гомосексуализм не является извращением или отклонением.

Владимир Познер принял участие в передаче "Большая игра". Во время эфира он услышал формулировку "либеральный тоталитаризм". Журналисту она не понравилась. Телеведущий не согласен с тем, что "либеральный тоталитаризм навязывает миру такие вещи, как гомосексуализм и трансгендерность".

Познер вспомнил, что когда-то окончил биологический факультет. И вот как биолог он настаивает на том, что гомосексуальными люди рождаются в 10%. По его словам, это вовсе не извращение или отклонение, а почти норма.

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Владимир Познер известный защитник абортов
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Во время программы речь также зашла о запрете абортов. Телезвезда, как известно, выступает против запрета абортов. "Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты. То есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения", - утверждает он.

Дмитрий Певцов до глубины души возмущен такими словами. "На мой взгляд, придумано про 10% рождающихся, так сказать, с гомосексуальными наклонностями. Это вранье, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог. Но самое главное - не его научная компетенция, а то нежелание видеть, что вот эти отклонения - не норма. Это отклонение, чудовищное отклонение, это болезнь, это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведет к отсутствию продолжения рода, продолжения народа, населения", - заявил артист.

По мнению актера, Познеру попросту наплевать на страну, в которой он живет. Звезда театра "Ленком" поспешил напомнить журналисту о том, что тот имеет недвижимость во Франции и иностранное гражданство.

"Владимир Владимирович - человек с двумя гражданствами, имеет недвижимость во Франции, насколько я понимаю, он гражданин Израиля еще к тому же. И ему абсолютно плевать на Россию и на то, что происходит в нашей стране. Хотя он здесь живет замечательно, и пользуется благами, и популярностью, и работает по своей профессии. Но его отношение - это если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше. Человек не любит то место, где он живет. И если это место будет вымирать - ему будет приятнее. Он не русский по духу. Это - враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла", - цитирует Певцова Царьград.

Напомним, выступающий за семейные ценности и деторождение Дмитрий Певцов является примерным семьянином. Почти 25 лет он счастлив в браке с Ольгой Дроздовой. Супруги воспитывают сына Елисея. В 2012 году Дмитрий пережил смерть старшего сына Даниила. Юноша трагически погиб, сорвавшись с балкона третьего этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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