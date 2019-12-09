"Откачали жир и удалили фрагменты кожи": дочь Шукшиной сделала пластику

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Старшей Анастасии - 59 лет. Средней Марии - 52 года, а младшей Ольге - 51. Последняя не так давно сделала пластическую операцию. Результатом осталась довольна не только звездная наследница, но и ее знаменитая мама.

Ольга Шукшина всегда следила за собой и хотела выглядеть хорошо. Однако с возрастом стали появляться ненавистные морщинки и лишний вес. Диеты и занятия спортом не помогли. Тогда дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной решила обратиться за помощью к пластическим хирургам.

Однако в России подобные процедуры стоят достаточно дорого. Поэтому Ольга поехала в Египет. "Около четырех часов был общий наркоз. Все обошлось в две тысячи долларов. В Москве пришлось бы заплатить около 300 тысяч рублей. Откачали жир и удалили фрагменты кожи", - сообщила Шукшина.

Единственное, что ее смущает, - постоперационный шрам. Женщина решила похвастаться результатами пластики перед звездной родительницей, которая одобрила решение дочки. "Когда маме показала, шрам был еще свежий. Она сказала, что если бы пораньше, то с удовольствием бы сделала себе такую же операцию", - заявила Ольга в эфире программы "Звезды сошлись".

Она призналась, что после пластики стала чувствовать себя увереннее. Артистка стала носить откровенные купальники и делает яркий макияж. "Внимание мужчин прибавилось. Жизнь после 50 стала новой", - заверила Шукшина.

Стоит отметить, что в последнее время имя Ольги Шукшиной попадало в прессу преимущественно в связи со скандалами. Так, в 2016 году женщина предъявила свои права на оставшуюся от отца Василия Шукшина квартиру в Санкт-Петербурге. Она потребовала от матери выплатить ей 15 миллионов рублей – долю от общей стоимости жилья. Лидия Николаевна пыталась собрать необходимую сумму. Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что внучка Федосеевой-Шукшиной продала квартиру за восемь миллионов рублей за спиной всех членов семьи. Таким образом Анна Трегубенко лишила Ольгу шанса получить многомиллионную долю в квартире отца.

Потом Ольга Шукшина обвиняла старшую сестру Марию в нежелании наладить отношения. Конфликтовала она и с пятым супругом матери Бари Алибасовым. Не так давно Ольга схлестнулась с ним в студии "Пусть говорят", заявив, что между Федосеевой-Шукшиной и продюсером никогда не было близости. В ответ Алибасов высказал предположение, что именно младшая дочь постоянно доводит Лиду до нервных срывов.