2019-12-09T23:59:52+03:00
Звезды

"Разглядывание чужих трусов - подло": оскорбленная Лопырева ответила на едкий выпад Собчак

Модель не оставила без внимания слова телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/lopyrevavika/Фото: instagram.com/lopyrevavika/
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Виктория Лопырева, ставшая законной супругой Игоря Булатова, наслаждается новым статусом. Модель и бизнесмен, который ради Вики оставил жену с двумя маленькими детьми, всем своим видом излучают счастье. Это и понято - оба молоды, красивы, у пары подрастает чудесный сын Марк-Лионель. Правда, в их долгую и счастливую жизнь верят не все. Так, Ксения Собчак достаточно едко высказалась в адрес эффектной блондинки. Оскорбленная красавица молчать не стала. И ответила, да так, что поклонники пришли в восторг.

Ксения Собчак всегда в курсе событий и держит руку на пульсе. На днях знаменитость решила высказаться после того, как стало известно о замужестве Виктории Лопыревой. Модель дала большое интервью, в котором и рассказала о том, что теперь счастливая мама и жена. Меж тем Ксения поставила под сомнение искренность чувств Виктории к супругу Игорю Булатову, от которого фигуристая блондинка родила сына.

"Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа,а на самом деле шеймить нужно за совсем другое. Считаю,что как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске", - написала в блоге острая на язычок жена режиссера Константина Богомолова.

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Как только деньги бывших богатых родственников потратятся, Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске
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А дальше привела некоторые пикантные подробности про Игоря и Вику. Мол, Булатов, по свидетельству близкого к семье источника, на самом деле "гол как сокол". "А ведь раньше у Булатова были деньги... Инсайдеры дают паре год - с того момента, как Вика окончательно поймет, что денег там нет. Живут молодожены в квартире Вики - но с милым рай и в шалаше", - процитировала Ксения курсирующие в светской тусовке сплетни.

Сказанное Собчак, конечно же, стало известно Лопыревой. Вика ответила на выпад телеведущей. "Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала. Отвечаю: потому, что я Собчак как человека не уважаю. Она, если понадобится, легко подставит любого... А еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров - подло и стремно", - написала в блоге оскорбленная звезда.

При этом Виктория отметила, что, как и все, совершает ошибки: "Меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи. Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно".

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Собчак как человека не уважаю. Она, если понадобится, легко подставит любого
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От внимания Лопыревой не ускользнул один интересный факт. "Собчак попыталась словчить", - написала модель.

Дело в том, что, по ее словам, Ксения вроде бы и не высказала свое собственное мнение, а сослалась на слухи и сплетни, тем самым сняв с себя ответственность. "Давно известный гаденький прием. Примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары. С ложью и угрозами физической расправы", - напомнила Виктория.

Модель уверена, что после ее свадьбы злопыхатели вновь активизировались. Однако это ни ее, ни Игоря ничуть не пугает. "Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем. А вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос. Ну, вы держитесь там", - резюмировала знаменитость.

Напомним, о романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова заговорили в начале января 2019 года. Папарацци засняли находящуюся на последних сроках беременности модель и бизнесмена на пляже в Майами. Игорь - экс-зять одного из богатейших людей страны Самвела Карапетяна. Тата Карапетян родила второго ребенка от бизнесмена летом 2018 года. Именно тогда стало понятно, что роман Игоря и Виктории закрутился, когда супруга Булатова еще была беременна.

В феврале 2019 года Виктория родила от Игоря Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем. Малыш получил имя в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Летом поклонники заметили на руке красавицы помолвочное кольцо и стали поздравлять эффектную блондинку. В середине октября Вика призналась, что они с Игорем хотят сыграть свадьбу в тесном семейном кругу. В конце ноября Булатов и Лопырева поженились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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