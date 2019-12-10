Фермер Лужков признавался: «Да, я - кулак!»

После смерти бывшего мэра Москвы наш обозреватель вспоминает о встречах и разговоров с ним.

...Никогда не забуду.

Я же тогда-то первый раз был на его ферме, что под Калининградом. Ну, и - идем с ним по полю зацветающего клевера. Ну, и я машинально выдергиваю два или три кустика.

И... тут он на меня набрасывается!

Юрий Лужков: Что меня заставляет работать? Дурь. Характер.21 августа экс-мэру Москвы, а ныне знатному фермеру исполнилось 80 лет. Накануне мы отправились на его поля и фермы - в Калининградскую область

- Я тебе, - говорит, - за это голову оторву. Зачем сорвал? Это - собственность, которая выращена не для того, чтобы ее украли журналисты.

Я страшно обиделся тогда на него:

- Лужков - кулак?

- Да как хочешь называй, - зло ответил он, - только в печь не сажай.

...И вот я однажды решил своему Герою «отомстить». Это было, по-моему, после третьей ходки на его знаменитую ферму.

После той «скотной» командировки (а Лужков поручил мне почистить навоз в его коровнике) он прислал мне в Москву мое жалование - натурой - 2 кг гречки. Ну, у нас на этаже (в шутку!) решили мешочек с крупой взвесить, а там - не хватало 140 граммов. Ясное дело - мы об этом написали в «Комсомолке».

- Ну, ты и жлоб! - в шутку сказал мне Ю.М., когда мы говорили с ними по телефону.

И прислал еще один мешочек - типа, вот, получай должок.

Мне стало стыдно. Но не очень.

Это надо же - у него было аж пять тысяч гектаров пашни.

Последний раз я разговаривал с фермером 24 октября этого года. Тогда в России поднялась страшная паника - резко пошли вверх цены на гречку. Причина - простая - в стране сокращаются посевы этой культуры.

- А я - наоборот - увеличил объемы выращивания гречихи и производства гречки. - рассказал мне Юрий Михайлович. - Почти в два раза!

- Да? То есть, вы не пошли на поводу у обстоятельств?

- Да, не пошли. В этом году у нас выращивание гречихи было на 1800 га.

- Урожайность?

- Больше 20. (центнеров с гектара. - А.Г.) Вообще гречиха, между прочим, очень сложная культура.

- Сколько всего будет гречихи и гречки?

- При посевной площади 1800 га я получу 3600 тонн гречихи.

- На круг?

- Да.

- Гречки сколько будет? А?

- Около 60% - после обработки.

- Может, хоть вы накормите Россию гречкой.

- Нет. Один человек в такой стране мало что может поправить. Хотя, мы делали по-государственному, можно сказать.

- Как спасти Россию и накормить ее гречкой? Что нужно сделать?

- Почему ты меня спрашиваешь об этом? Я свою задачу перед народом выполняю. Я независимо ни от чего продолжал выращивать и перерабатывать гречиху. Я могу сказать о себе, о своих товарищах, сотрудниках, что мы делали правильно, по-государственному. А все остальное – к правительству... Там у нас - рыночники, они говорят, что все стихийно. Вот тебе «стихийно» в данном случае проявилось. Кстати, оно проявляется и в других направлениях. Без планового хозяйства даже капиталистическое хозяйство неспособно определять нормально жизнь людей.

К чему я это все? А вот к чему... 28 сентября 2010 года Президент России Дмитрий Медведев был освобождён от должности столичного градоначальника «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации».

Многие тогда думали: экс-глава столицы будет тихо сидеть на своей подмосковной пасеке и пить чай с медом.

Но не таков Лужок! (Кстати, ему нравилось это его народное имя.) Юрий Михайлович организовал свою ферму под Калининградом.

И пасеку собственную пасеку туда перевез...

КСТАТИ

Комбайны и трактора ему дарила богатая супруга

Хотя Елена Батурина и считала сельхозпроизводство мужа, где занято порядка 100 трудящихся, убыточным (а так оно и было на самом деле), она исправно, каждый год, на день рождения - 21 сентября, дарила любимому дорогие сеялки, культиваторы, трактора и комбайны.

Один зерноуборочный агрегат Лужков даже назвал ее именем - Елена. В благодарность за то, что супруга терпимо и с уважением относится к этой его, пусть и утопической идее: создать пример для подражания - как вывести сельхозпроизводство «в разряд рентабельных и эффективных».

Кстати, в машино-тракторном парке Лужкова было около 50 единиц техники - и немецкой, и американской. Сам же Юрий Михайлович работал только на русском комбайне - производства «Ростсельмаша», который очень часто ломался.

И еще - экс-мэр очень гордился, что имеет «настоящие, а не липовые» права на вождение комбайна. Эту профессию он освоил еще в 1954-м, когда студентом работал на оренбургской целине, в совхозе «Комсомольский - примерно в то же время там же снимался культовый фильм «Иван Бровкин на целине»...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

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