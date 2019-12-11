Побитая жена опять живет с Маратом Башаровым

Недавно вся страна с замиранием сердца следила за перипетиями в личной жизни Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой. Женщина пожаловалась на рукоприкладство со стороны звездного супруга и даже показывала жуткие последствия семейной ссоры. В итоге она подала на развод. Однако на днях актер заявил, что жена к нему вернулась.

"Мы с супругой Елизаветой Шевырковой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе без всякого штампа", - огорошил признанием Марат Башаров.

В своей жене он ценит естественность и чувство юмора. "И красота, конечно, только не сделанная. К сожалению, сейчас многие девушки на одно лицо", - цитируют Башарова "Известия".

Актер знает толк в женщинах. Он был трижды женат. "С двумя женами в прекрасных отношениях. Когда люди расходятся и не общаются никогда, это разрушение. А от разрушения никогда ничего не было хорошего", - говорит артист.

Как писал сайт kp.ru 27 декабря 2018 года попала в больницу с травмой. Сообщалось, что Башаров набросился на нее в порыве ярости и сломал ей нос и подала на развод. Женщина заявила, что жизнь с актером превратилась в ад. "Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", - поведала Шевыркова.

Марат же выражал возмущение тем, что жена решила заявить о разводе через интернет, ничего не сказав ему лично. О том, что он избил свою жену и даже сломал ей нос, актер ничего не сообщил: "Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!".

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