2019-11-28T17:13:49+03:00
Звезды

Борис Корчевников сделал признание об отце

Телеведущий не стесняется делиться пережитым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий не стесняется делиться пережитым.Телеведущий не стесняется делиться пережитым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Борис Корчевников не только внимательный слушатель, но и хороший рассказчик. Гости студии программы "Судьба человека" делятся с телеведущим самым сокровенным. В ответ артист платит им той же монетой. Так, во время одного из эфиров он рассказал о том, что борется с опухолью мозга и даже перенес трепанацию черепа. В свежем выпуске передачи телеведущий разоткровенничался о своем отце.

Борис Корчевников рос без отца, его воспитывала мама. По словам телеведущего, ему всегда было интересно, где же его родитель. Поэтому будущая звезда экрана буквально засыпал родственницу вопросами. "Я всю жизнь рос без папы. Я маму всегда спрашивал: «А кто он?», «А как он?», «А почему он не приходит?». Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел»", - заявил он в эфире передачи "Судьба человека", гостьей которой стала звезда сериала "Солдаты" Наталья Гудкова.

Актриса в ответ на откровение телеведущего не смогла сдержать эмоций. Ведь она воспитывает двоих сыновей без отцов. Женщина со слезами на глазах заметила, что это просто ужасно. "Я должен был вести себя лучше, чтобы папа вернулся", - сказал на это Борис.

Кстати ранее Корчевников заявлял, что рос в строгости. Будущему шоумену часто доставалось на орехи за непослушание: "Меня мама била в детстве. Я ее очень люблю".

Напомним, мама Бориса Корчевникова - заслуженный работник культуры Ирина Корчевникова. Работала во МХАТе помощником Олега Ефремова, трудилась директором Театра кукол имени Образцова. Борис в 13 лет познакомился со своим отцом. Вячеслав Орлов более 30 лет работал директором Театра имени Пушкина. В 2015 году мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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