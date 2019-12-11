Про Сократа, печку для прогрева задницы и овес лошадям Михалкова: самые яркие цитаты Лужкова

...И еще о «наследстве» (точнее, о наследии) Юрия Лужкова. Прямо здесь и сейчас - «Лужковки» - яркие и вкусные выражения Юрия Михайловича, которые были рассыпаны по нашим с ним беседам, а теперь я вот их собрал вместе. Пожалуйста! Хотя - это далеко не все.

1. «Не нравится - вертайся обратно в Москву». (Реакция на протест журналиста Александра Гамова, которого экс-мэр заставил чистить коровник.)

2. «Не дерзи, Шурка, хуже будет!» (Из той же «оперы».) «Ты - скотник-юниор!»

3. «Сейчас зажжем печку. Вот эту. Камин. И погреем задницу. Радикулит, черт его знает! Умеешь разжигать?» (Лужковский рецепт лечения от остеохондроза.)

4. «Ешь! Кажу надо есть ложкой! Это тебе аванс. А вилкой - колбасу».

5. «Ну, если пресса об этом говорит - надо сказать. Ответ такой: с точки зрения физических возможностей (давясь от смеха) это вполне вероятная вещь, с точки зрения реальности - это полная чушь». (Юрий Лужков - отвечая на вопрос «Комсомолки» - правда ли, что у него в Москве - на стороне - родился сын.)

А еще экс-градоначальник, занимаясь на Калининградщине сбором гречихи и выращиванием овец, параллельно написал сатирическую пьесу «Сократ всегда Сократ». То ли - о временах древнегреческого филосова, то ли - о нашенской, нынешней эпохи. (см. «Юрий Лужков: Если Михалков и Кончаловский поставят мою пьесу о Сократе, я по дешевке продам им баранину и овес. Корреспондент "КП" стал инициатором культурно-мясной сделки, которая может принести выгоду и кинорежиссерам, и бывшему градоначальнику», сайт kp.ru, 13 апреля 2015 г.)

Когда мы готовили это интервью, фермер-драматург, по-актерски подбоченясь, даже лично - вдохновенно - продекламировал нам отрывок из своего произведения...

Лужков прочитал свои стихи на камеру.

- Ну, вот как один из героев говорил:

«Задумал строить центр научный поблизости Афин.

Вот там нескучно ученой молодежи будет жить.

И будет там она творить» и так далее.

А Сократ ему говорит:

«Слушай, пустое это все. Афинский скол бессмысленен,

Как в чистом поле кол».

А тот - другой - говорит:

«Слушай, Сократ, ну почему, ну почему?..»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748914" frameborder="0"></iframe> Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

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