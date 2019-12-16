Неизлечимая болезнь изменила Марину Хлебникову

Последние полгода поклонники с волнением следят за состоянием здоровья певицы Марины Хлебниковой. Дело в том, что звезда 90-х сильно похудела и перестала быть похожей на себя прежнюю. Сначала сообщалось, что у нее якобы возникли проблемы с алкоголем. В окружении артистки говорили, что она похудела до 41 килограмма, сильно постарела и ей необходима помощь специалистов. Меж тем только сейчас вокалистка заявила, что на самом деле давно неизлечимо больна.

"Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться…", - поведала Марина Хлебникова.

По ее словам, в периоды обострений она никого не хочет видеть. Рядом оставались только самые близкие - родители и дочь. 54-летняя певица заявила, что неизлечимо больна уже несколько лет. Следствием недуга стали изменения во внешности звезды - болезненная худоба, короткая стрижка вместо шикарной копны волос и скованность в движениях.

Первые признаки заболевания появились в 2005 году. Певице было очень тяжело. Хотя и сейчас врачи не делают радужных прогнозов. "Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное", - цитирует исполнительницу хита "Дожди" Себеседник.Ru.

Хлебникова не унывает. Она вернулась на сцену, дает концерты. "Я нашла силы... Это трудно. Всем желаю сил и счастья. Его не надо искать за тридевять земель. Чаще всего счастье рядом, важно его не упустить", - говорит Марина.

Она не знает, сколько ей отпущено. Не хочет об этом думать. "Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь", - со слезами на глазах призналась звезда.