Мама Ксении Собчак объяснила, почему дочь не живет с Константином Богомоловым

С момента эпатажной свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова прошло почти три месяца. Однако влюбленные живут отдельно друг от друга. Мама телеведущей Людмила Нарусова объяснила, что режиссеру не хватило места в апартаментах Ксении.

Людмила Нарусова после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова рассказывала, что не успела хорошенько узнать нового зятя. Слишком мало времени прошло с момента их знакомства. Людмила Борисовна виделась с избранником дочери лишь несколько раз перед свадьбой, поэтому они толком не успели узнать друг друга.

68-летняя теща пытается наверстать упущенное. Она посещает спектакли режиссера в театре на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем, а вот в домашней обстановке Людмила Борисовна с зятем общается редко. "Нечасто, но мы с Константином общаемся. Как правило, встречаемся на семейных праздниках", - заметила женщина.

Дело в том, что Собчак и Богомолов практикуют гостевой брак. Так, телеведущая с трехлетним сыном Платоном и мамой живет в роскошном доме на Рублевке, а режиссер довольствуется съемной квартирой в центре Москвы.

Нарусова заявила, что апартаменты Ксении площадью 350 квадратных метров, которые она купила в элитном подмосковном поселке еще перед рождением сына Платона, слишком малы для того, чтобы в них мог разместиться ее супруг. "Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону приходят. Уже маловато места", - рассказала Людмила Борисовна в эфире программы "Ты не поверишь!".

Но мама Ксении уверена, что в скором времени ситуация изменится. Ведь ее звездная дочь строит трехэтажный коттедж площадью 1000 квадратных метров стоимостью 40 миллионов рублей. "Это ее проект, я не вмешиваюсь, только из окна смотрю, как он растет. Построит - посмотрю. Руководит проектом и строительством Ксения, она строгий руководитель. Дом из дерева, он должен проветриться, просохнуть. Я не понимаю в этом, но так думаю", - отметила Нарусова.

Старый таунхаус сносить не будут, и возможно, сделают переход из одного дома в другой. В новом коттедже телеведущей найдется место для ее матери, о чем говорила сама Ксения. Людмила Борисовна, в свою очередь, надеется оформить их по своему вкусу: "Ксения несколько комнат в доме для меня выделит".

Собчак ранее заявляла о намерении построить на участке бассейн для Платона, который с младенчества занимается плаванием. А вот будет ли в новом особняке жить Богомолов, пока неизвестно.

Нарусова также заявила, что ждет рождения ребенка в новой семье своей дочери. "Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем", - сказала Людмила Нарусова.