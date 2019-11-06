Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса. Артистка может похвастаться роскошной фигурой и аппетитными формами, она выступает на сцене в откровенных нарядах, нередко эпатирует публику пикантными снимками в микроблоге. При этом исполнительница - прекрасная жена и мать. Она много лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. Наташа никогда не скрывала, что всегда хотела родить братика или сестричку своему единственному сыну Архипу. Однако мечтам певицы не суждено было исполниться. На фоне жуткого стресса она потеряла ребенка, когда была на ранних сроках беременности.

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко угодили в громкий скандал в 2015 году. Интимные фото, на которых были запечатлены певица и стриптизер, оказались достоянием общественности. Звезд тогда даже обвинили в распространении порнографии. "Муж потерял телефон, хотя, мне кажется, что украли. Нашли такое… Это были фотографии, предназначенные сугубо для нашей пары. К себе в спальню я пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись некрасиво, грязно. Когда украли телефон, начали нас шантажировать", - поделилась сокровенным артистка в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Наташа Королева на фестивале "Кинотавр", лето 2015 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Королевой, она тяжело переживала секс-скандал. Из-за стресса у артистки начались проблемы со здоровьем. "Я к такому не была готова и никому не пожелаю. Я обращалась к психотерапевту, лежала на капельницах", - поведала Королева.

Едва оклемавшись, неожиданно грянула новая волна скандала. Звездную пару стали травить злопыхатели. Дошло до того, что певицу даже предлагали лишить звания заслуженной артистки якобы за разврат. "А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок - он на совести тех людей, которые это заварили", - заявила Наташа со слезами на глазах.

koroleva__star О том, о чем раньше никогда не рассказывала!

Вокалистка была на ранних сроках беременности. "Столько лет мы шли к этому... Хотелось всегда второго ребенка. Что мы только не делали! Я и подсаживала - не получалось... И вдруг - вот оно! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье!", - рассказала звезда.

Но, придя к врачу на плановый осмотр, она едва не лишилась чувств. "Он меня смотрит, и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось. Было три месяца", - призналась 46-летняя Королева.