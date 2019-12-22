Павел Прилучный отреагировал на слухи об избиении жены

В последнее время вокруг Павла Прилучного и его супруги Агаты Муцениеце ходит много слухов. Осведомленные источники даже сообщали о том, что, якобы, супруги находятся на грани развода из-за измены актера с Дарьей Мороз. И если на эти сплетни звезда фильма "Мажор" и его избранница отреагировали с юмором, то информация о том, что Прилучный бьет жену, стала последней каплей.

Павел Прилучный вышел из себя, прочитав в таблоидах очередную "утку" о том, что он избивает свою жену Агату Муцениеце. Последняя, как известно, не раз рассказывала, что ее семейная жизнь наполнена итальянскими страстями. Супруги могут довольно эмоционально выяснять отношения друг с другом. Но без рукоприкладства.

Меж тем, светские хроникеры придумали историю с избиением. И даже заявили о том, что "за драками супругов наблюдают их дети". Якобы, сын Тимофей и дочка Мия переняли от звездных родителей агрессивную манеру общения.

Прилучный пришел в ярость от того, что в обсуждение слухов о рукоприкладстве теперь втянули его детей. "Злобная тварь! Гори в аду!", - эмоционально высказался Павел в блоге.

Такой пост выложил в Instagram Павел Прилучный.Фото: Instagram.com

Напомним, слухи о том, что Агата Муцениеце, якобы, пострадала от рук мужа появились в начале 2019. Как сообщал сайт kp.ru, вокруг семейной пары разразился нешуточный скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в правоохранительных органах подтвердили факт вызова полиции в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Однако позже Прилучный и Муцениеце все опровергли.

С Павлом Прилучным артистка познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.