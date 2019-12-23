"Замуж выйду точно": Юлия Барановская высказалась о браке по любви

Юлия Барановская шесть лет назад со скандалом рассталась с Андреем Аршавиным. Футболист бросил беременную третьим ребенком возлюбленную. Меж тем недавно телеведущая с удивлением узнала, что среди ее подписчиков в соцсетях есть те, кто надеется на воссоединение пары. Более того, некоторые поклонники даже предположили, что многодетная мать планирует свадьбу с футболистом.

Юлии Барановской, вероятно, порядком надоело слышать слухи и домыслы о своей личной жизни. На днях ей пришлось высказаться по поводу появившихся сплетен. Многодетная мать с сыновьями и дочерью отправилась в Намибию. Во время длительного перелета телезвезда отвечала на вопросы подписчиков.

Многие интересовались личной жизнью Юлии. Она призналась, что действительно планирует вновь выйти замуж. "Нет, это неправда! Замуж выйду точно. И точно не за Аршавина!", - заверила артистка, отвечая на вопросы фанатов в соцсетях.

baranovskaya_tv Еще один самолет и мы на месте

Также телеведущая прокомментировала слухи о беременности. "Это неправда. И я каждый раз думаю, как можно в это верить? Куда я, по-вашему, живот прячу? Или снимаю перед выходом из дома?", - удивляется 34-летняя телеведущая.

baranovskaya_tv На месте встретили

А вот на вопрос о новом возлюбленном Юлия отшутилась, заявив, что у нее их целых два. Речь, конечно же, шла сыновьях Артеме и Арсении. Барановская честно отметила, что хочет выйти замуж по любви. "В брак по любви хочу. Я вообще, если честно, семейная очень", - призналась звезда.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили 10 лет. В 2013 году спортсмен расстался с матерью своих детей, когда та носила под сердцем младшего из наследников. У телеведущей и футболиста подрастают 13-летний Артем, 11-летняя Яна и семилетний Арсений. Аршавин не видел отпрысков без малого шесть лет. Однако в 2019 году он внезапно вспомнил об отцовском долге и возобновил отношения с отпрысками.