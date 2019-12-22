Помощницу вывел из себя вопрос о пожертвованиях для онкобольной Анастасии Заворотнюк

Вторые сутки не стихают разговоры о том, что у мужа Анастасии Заворотнюк возникли проблемы. Якобы налоговая заблокировала счета Петра Чернышева из-за "подозрительных операций". В прессе стали циркулировать слухи, что это могло произойти из-за пожертвований на лечение актрисы, которая в настоящее время борется с онкологическим заболеванием.

Помощница звезды сериала "Моя прекрасная няня" Марина Попова жестко отреагировала на сплетни. "А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду", - цитирует "360" директора Анастасии Заворотнюк.

Отметим, о блокировке счетов мужа актрисы стало известно на днях. По слухам, налоговой якобы показались "подозрительными" операции по счетам Петра Чернышева. Осведомленные источники заявили, что это могло произойти из-за пожертвований для актрисы. Мол, неравнодушные граждане перечисляли средства на лечение звезды.

Сейчас актриса находится в реабилитационном центре. У нее диагностировали опухоль мозга. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов - все это обходится близким звезды в серьезные суммы.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк два месяца назад рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит.