2020-01-06T19:27:15+03:00
Звезды

"Как же так, Любонька!": поклонники переживают из-за внешнего вида Успенской

В соцсетях появилось неоднозначное видео с 65-летней певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В соцсетях появилось неоднозначное видео с 65-летней певицейВ соцсетях появилось неоднозначное видео с 65-летней певицейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 65 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте и демонстрирует фигуру, как у школьницы. Артистка в последнее время словно обрела вторую молодость - от постройневшей и похорошевшей звезды невозможно отвести глаз. Однако недавнее видео, сделанное в домашней обстановке, по-настоящему шокировало поклонников исполнительницы хита "Кабриолет".

Вся жизнь Любови Успенской связана с музыкой. Бесконечные гастроли и концерты отнимают у королевы шансона много сил. Однако, несмотря на занятость, певица успевает давать уроки талантливым детям. Но одном из последних видео Любовь Залмановна музицирует на рояле, в то время как ее юная ученица пытается взять самые высокие ноты.

Однако внимание пользователей соцсетей привлек не сам урок музыки, а внешний вид Успенской. Многие отметили, что знаменитость совсем не узнать без макияжа. А кто-то предположил, что Любовь переборщила с пластикой.

Люба Успенская показала опухшее лицо.

"Что с ее лицом, Господи, прости", "На всякий случай перекрестилась", "Как же так, Любонька!", "Что же ты к пчелам в улей упала?", "Сразу видно ее естественную красоту!", "Реально страшно", "Как она видит вообще?", "Лицо распухло, страшное зрелище", "Что с ней?", "Страшно, не хочется верить! ", "Опять пластику фигачила", - делятся увиденным встревоженные обыватели.

Сама вокалистка никак не отреагировала на тревоги и волнения фанатов. В последнее время певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями. Поклонники Успенской не раз писали в блоге звезды - мол, исполнительница в попытке скрыть недостатки постоянно использует специальные программы.

В какой-то момент звезде надоели эти сплетни и она обратилась к подписчикам. "Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю...", - заявила королева шансона. Она посоветовала всем полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. "Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает", - написала звезда тем, кто не верит в ее натуральную красоту.

65-летняя Любовь Успенская собирается рожать.Звезда шансона серьезно настроена и уже ищет донора яйцеклетки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
В Нигерии пираты взяли в заложники трех моряков с нефтяного танкера: среди похищенных могут быть россияне
Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет
В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество
«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани