"Как же так, Любонька!": поклонники переживают из-за внешнего вида Успенской

Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 65 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте и демонстрирует фигуру, как у школьницы. Артистка в последнее время словно обрела вторую молодость - от постройневшей и похорошевшей звезды невозможно отвести глаз. Однако недавнее видео, сделанное в домашней обстановке, по-настоящему шокировало поклонников исполнительницы хита "Кабриолет".

Вся жизнь Любови Успенской связана с музыкой. Бесконечные гастроли и концерты отнимают у королевы шансона много сил. Однако, несмотря на занятость, певица успевает давать уроки талантливым детям. Но одном из последних видео Любовь Залмановна музицирует на рояле, в то время как ее юная ученица пытается взять самые высокие ноты.

Однако внимание пользователей соцсетей привлек не сам урок музыки, а внешний вид Успенской. Многие отметили, что знаменитость совсем не узнать без макияжа. А кто-то предположил, что Любовь переборщила с пластикой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753388" frameborder="0"></iframe> Люба Успенская показала опухшее лицо.

"Что с ее лицом, Господи, прости", "На всякий случай перекрестилась", "Как же так, Любонька!", "Что же ты к пчелам в улей упала?", "Сразу видно ее естественную красоту!", "Реально страшно", "Как она видит вообще?", "Лицо распухло, страшное зрелище", "Что с ней?", "Страшно, не хочется верить! ", "Опять пластику фигачила", - делятся увиденным встревоженные обыватели.

Сама вокалистка никак не отреагировала на тревоги и волнения фанатов. В последнее время певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями. Поклонники Успенской не раз писали в блоге звезды - мол, исполнительница в попытке скрыть недостатки постоянно использует специальные программы.

В какой-то момент звезде надоели эти сплетни и она обратилась к подписчикам. "Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю...", - заявила королева шансона. Она посоветовала всем полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. "Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает", - написала звезда тем, кто не верит в ее натуральную красоту.