"Артисты не могут выйти на поклон": Сергей Гармаш после спектакля со сцены объявил о смерти Галины Волчек

Смерть Галины Волчек застала артистов театра "Современник", где она была художественным руководителем, прямо во время спектакля. Актеры еле доиграли представление, однако выйти на поклон не смогли. Слишком тяжела для них эта утрата.

Известие о смерти Галины Волчек стало настоящим ударом для всего коллектива театра "Современник". 30 лет артистка была душой и сердцем этого места. Скорбная весть пришла в тот момент, когда на сцене шел спектакль "Анархия". Публика долго не хотела отпускать любимых артистов и долго аплодировала, ожидая их выхода на поклон.

Однако совершенно неожиданно на фоне черного занавеса, одетый во все черное, появился Сергей Гармаш. Было видно невооруженным глазом, что он находится в подавленном состоянии.

"Артисты не могут выйти на поклон, - неожиданно начал артист. - Они извиняются перед вами. Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752024" frameborder="0"></iframe> Сергей Гармаш объявил о смерти Галины Волчек со сцены театра.

На мгновенье воцарилась полная тишина. После чего зрители встали своих мест.

Гармаш объявил, что прощание с народной артисткой СССР состоится 29 декабря в "Современике". Галину Борисовну похоронят на Новодевичьем кладбище.

После скорбного известия поклонники стали нести цветы к театру. Люди складывали их в фойе. Некоторые оставляли прямо у здания на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kp.ru/video/embed/752026" frameborder="0"></iframe> Поклонники Галины Волчек несут цветы к театру "Современник".

Галина Волчек стала одним из основателей (вместе с актером Олегом Ефремовым) московского театра-студии "Современник". С 1989 года являлась его художественным руководителем. На сцене театра Волчек поставила более 30 спектаклей по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.

Артистка скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга и легких. Волчек была госпитализирована 24 декабря из-за проблем с легкими. Ее состояние оценивалось как тяжелое. В медицинских кругах сообщали, что у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи делали все возможное для спасения Волчек, однако помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали закупорку легочной артерии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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