Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в Тегеране

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:51:17+03:00

Ранее в Исламской Республике признались, что пассажирский самолет был сбит ракетой

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования крушения украинского Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек. Глава государства признал, что воздушное судно было сбито ракетой по ошибке.

- Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно, - сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

Напомним, сайт kp.ru глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена". Президент Исламской республики заявил, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет продолжено, а виновного накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU