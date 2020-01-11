2020-01-11T12:51:17+03:00
В мире

Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в Тегеране

Ранее в Исламской Республике признались, что пассажирский самолет был сбит ракетой
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в ТегеранеВерховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в ТегеранеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования крушения украинского Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек. Глава государства признал, что воздушное судно было сбито ракетой по ошибке.

- Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно, - сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал

00:00
00:00

Напомним, сайт kp.ru глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена". Президент Исламской республики заявил, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет продолжено, а виновного накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме осудили Иран за действия, которые привели к крушения украинского Boeing 737
Новый посол США в России Джон Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений
Иран намерен отправить данные с "черного ящика" разбившегося в Тегеране Boeing 737 во Францию
В Китае зарегистрировали первую смерть от неизвестного вируса
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в Тегеране
Джуд Ло о Вайнштейн-гейте: Движение #MeToo я всегда поддерживал
Россияне на Новый год больше пользовались интернетом, чем звонили
Джуд Ло - "КП": Реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью
Джуд Ло о прогулке в плавках по пляжу в "Новом Папе": Думал, будет стыдно перед детьми
Стало известно, кого назначили новым султаном Омана
Instagram и Facebook удаляют посты с поддержкой Сулеймани
Зеленский рассказал, чего ждет Украина после признания Ираном вины в крушении Boeing 737 в Тегеране
Социологи рассказали, в каком возрасте россияне впервые попробовали алкоголь и сигареты
Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения между США и Россией
Президент Ирана заявил о продолжении расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране