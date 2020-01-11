Верховный лидер Ирана дал указ обнародовать результаты расследования крушения Boeing 737 в Тегеране
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования крушения украинского Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек. Глава государства признал, что воздушное судно было сбито ракетой по ошибке.
- Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно, - сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
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Напомним, сайт kp.ru глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена". Президент Исламской республики заявил, что расследование крушения украинского Boeing 737 в Тегеране будет продолжено, а виновного накажут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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