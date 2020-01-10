Пилот про версию с двумя ракетами, сбившими «Боинг»: «Пока чёрные ящики не расшифрованы — можно говорить о чём угодно»

Западные СМИ выдвинули «дополненную» версию крушения украинского «Боинга-737» при вылете из Тегерана 8 января. По версии анонимных источников в Вашингтоне, гибель свыше 170 человек на борту последовала из-за «двух ударов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК)».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

При этом СМИ, например, американский телеканал CNN, педалируют «российское происхождение ракет». Наша страна действительно продаёт оружие в Исламскую Республику ещё с конца восьмидесятых, но после именно такой подачи материала у среднего читателя может сложиться впечатление, будто «самолёт сбила Россия».

Черные ящики упавшего в Тегеране "Боинга"Фото: REUTERS

Помимо того, информация о «двух ударах ЗРК» расходится с ранее появившейся видеозаписью катастрофы, где виден взлёт лишь одного воздушного объекта (предположительно, ракеты) и вспышка от его столкновения с самолётом — притом, что западные журналисты ранее назвали это видео «верифицированным» (подлинным).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подленности

— Как всё это воспринимать? Пока расшифровку чёрных ящиков не завершат — никак. Сейчас можно говорить о чём угодно. Но, предположительно, могло иметь место внешнее воздействие на самолёт. Вот на расшифровке телеметрии и будет видно, перекрывали ли пилоты подачу топлива, отключали ли двигатель (то есть предпринимали меры, которые необходимы, если тот вспыхнул от «внутренних», технических причин). А вот если расшифровка покажет, что пожар возник мгновенно, то вероятно столкновение с неким воздушным объектом — дроном или снарядом. Каким? Ракетой, либо снарядом портативного ЗРК, такого как американский «Стингер» или российский ПЗРК «Стрела»? Последние варианты означали бы, что это сделала диверсионная группа неких террористов. Но, ещё раз повторю, делать окончательные выводы можно будет только после завершения расшифровки чёрных ящиков, — сообщил kp.ru Юрий Сытник — заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753922" frameborder="0"></iframe> Чёрные ящики упавшего Боинга показали СМИ.

Напомним, гибель украинского «Боинга» произошла через четыре часа после ракетного удара Ирана по военным базам США в соседнем Ираке — но основание чего появились спекуляции, будто два этих события взаимосвязаны. В свою очередь, Управление гражданской авиации Ирана отрицает все обвинения, настаивает на «техническом характере инцидента» и сообщает, что расшифровка чёрных ящиков злополучного борта завершиться в течение двух месяцев.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

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