2020-01-10T21:37:16+03:00
Звезды

Ирина Слуцкая впервые показала двухмесячную дочку

40-летняя фигуристка похвасталась стройной фигурой после родов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь фигуристка делится с подписчиками своего блога радостями материнстваТеперь фигуристка делится с подписчиками своего блога радостями материнстваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ирина Слуцкая два месяц назад втайне родила третьего ребенка. Отцом малышки Киры стал второй супруг именитой фигуристки Алексей Говырин. Теперь фигуристка делится с подписчиками своего блога радостями материнства.

Ирина Слуцка впервые показала публике младшую дочь. Спортсменка опубликовала трогательное фото со спящей малышкой. И обратилась к фолловерам: "Давно хотела поговорить с вами про многодетность. А точнее про то, как подготовить старшего ребенка к рождению нового маленького члена семьи".

Слуцкая отметила, что часто в семье возникает ревность между детьми. Подобное фигуристка пережила на собственном опыте. "И это совсем не здорово! Благо, у меня это длилось только во время беременности. Варвара, моя любимая девочка, немного капризничала", - сообщила Ирина.

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Мамочки, и снова пост специально для вас!
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Но, по словам звезды фигурного катания, все прошло достаточно быстро. Старшие дети - 12-летний Артем и девятилетняя Варя - очень ждали рождения сестренки. "Когда уже все случилось, они оба начали помогать мне! Даже иногда могут повздорить, кому катить коляску или держать Киру на ручках. Это очень забавно и трогательно наблюдать со стороны", - написала знаменитость.

Поклонники, к слову, отметили, как прекрасно выглядит многодетная мама и стали расспрашивать ее о том, как быстро прийти в форму после родов. Звезда в комментариях сказала, что никакого секрета у нее нет. Она просто много занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Ранее Ирина объяснила, почему скрывала беременность и роды. Очень боялась рожать, поэтому и молчала. Все-таки мне уже 40 лет. Мою беременность вели три врача. Все прошло хорошо. Теперь ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу об этом говорить", - заявила Ирина Слуцкая в эфире программы "Судьба человека".

По ее словам, Кира очень похожа на папу. Свое материнство Ирина считает самым настоящим чудом. Дело в том, что в 2003 году у нее диагностировали васкулит - острое воспаление сосудов. Врачи прописали пациентке гормональную терапию.

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Дорогие мои, вот и раскрылся мой секрет!
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"Я спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор", - делилась сокровенным звезда.

Что касается ее старших детей, которых она родила в браке с Сергеем Михеевым, то Варя и Артем в хороших отношениях со своим папой. "Часто у него гостят. А вот мы с Сережей не общаемся", - сообщила Слуцкая. Как известно, расставание с первым супругом было для нее очень тяжелым и болезненым. Они прожили 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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