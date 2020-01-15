2020-01-15T21:21:20+03:00
Общество

Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире

Участвуя в обсуждении в эфире радио "Комсомольская правда" Никита Кричевский отметил работу ведомства Михаила Мишустина [видео]
Наталия КУДРЯШОВА
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Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина, главы ФНС России, на должность премьер-министраПутин предложил кандидатуру Михаила Мишустина, главы ФНС России, на должность премьер-министраФото: Михаил ФРОЛОВ
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В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Для многих людей, не следящих внимательно за экономической и политической повесткой, новость оказалась неожиданной. Но некоторые эксперты предсказывали такой поворот событий.

Никита Кричевский: Правительству Медведева за работу можно поставить оценку 3. Даже три с минусом

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Так, за два часа до этого, участвуя в обсуждении в прямом эфире Радио "Комсомольская правда", экономист Никита Кричевский заявил:

- Если я сейчас скажу какую-либо фамилию, это может послужить как хорошо, так и плохо для человека, которого я сейчас обозначу. Например, мне крайне импонирует работа в последние годы Федеральной налоговой службы. Просто супер, как импонирует. Заходить на сайт налоговой службы, она тебе до копейки говорит, сколько ты должен. Не надо никуда бежать, ничего. Вот заходишь - и пожалуйста. Такого сервиса, как ФНС, нигде в мире нет. И такого администрирования, я тоже это утверждаю, опять же, нет нигде в мире. Когда вы можете в суде отстоять свою точку зрения в споре с налоговой инспекцией, тоже нет нигде в мире. Это то ведомство, которое я бы в прежнем составе очень хотел бы увидеть в составе нового правительства. Хотя это не министерство, а всего лишь служба.

Экономист Никита Кричевский - о кандидатуре на пост премьера.За два часа до новости об объявлении кандидатуры Мишустина в эфире Радио КП Экономист Никита Кричевский сделал настоящее пророчество

Напомним, что сегодня в полдень Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. В нем, в частности, президент предложил поправки к Конституции РФ. Через несколько часов после этого правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

- Был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого, - подчеркнул Медведев.

Несколько часов политики и экономисты выдвигали самые разные предположения о том, кто войдет в состав нового правительства, и кто его возглавит.

В итоге, президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. 16 января этот вопрос на пленарном заседании рассмотрит Госдума.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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