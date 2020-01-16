Cын Елены Яковлевой набрал вес и показал могучий торс в татуировках

Денис Шальных известен не только как единственный сын актрисы Елены Яковлевой. Молодой человек прославился в соцсетях благодаря своему внешнему виду. Его тело с головы до ног украшено татуировками. Необычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка", порой, шокирует окружающих. Не менее шокирующим выглядит и накачанное тело парня.

Сын Елены Яковлевой давно увлекается бодибилдингом. В какой-то момент хобби стало приносить неплохой доход - он зарабатывал персональными тренировками. Однако вскоре молодой человек охладел к этому занятию. Теперь Денис Шальных занимается исключительно своим телом.

В своем блоге наследник актрисы разместил фотографию, на которой показал поклонникам могучий торс в татуировках. Денис запросто может не носить футболок. Черного цвета рука, на груди - орел, паук на плече и растительный орнамент - на изучение картинок на торсе Дениса может уйти несколько минут.

tdbndie Не знаю, на самом деле, куда двигаться по форме...

Впрочем, куда больший интерес у подписчиков вызвало совсем другое. Шальных сообщил, что в последнее время прилично поправился. При росте в 187 сантиметров он весил 96 килограммов.

"Не знаю, на самом деле, куда двигаться по форме. Бодрее всего чувствовал себя при весе 88-90 килограммов, но это что-то типа предсоревновательной истории. А для нее надо жестче диетить. В кардио рублюсь каждый день, но позволяю себе фастфуд и шоколадки. В зале тусуюсь раза три в неделю. Пустой", - поведал Шальных о своих достижениях.

Сейчас его главная цель - сбросить шесть килограммов. "Посмотрим. Надо лентой обзавестись, а то не пойму, как растет шея. Все-таки начал качать ее частенько", - поделился планами наследник Яковлевой.

Стоит отметить, что некоторое время назад Денис Шальных принял решение свести тату, так как они ему мешают жить. На днях он прошел очередной курс выжигания рисунков лазером. Парня не пугают ни высокая стоимость операции, ни последствия, которые могут возникнуть. Ведь полностью от татуировок избавиться невозможно. Травмирующую процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней. Когда лазер расщепляет краску, на месте рисунка появляется ожог. И это очень больно.

Кстати, процедуры по избавлению от тату весьма дорогие. Не секрет, что выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их. Сын Елены Яковлевой ради нового лица готов расстаться с кругленькой суммой. По некоторым данным, цена подобной операции начинается от 100 тысяч рублей.