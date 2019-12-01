"Не надо его нервировать!": Елена Яковлева потребовала оставить в покое эпатажного сына

Елена Яковлева впервые высказалась по поводу решения единственного сына избавиться от татуировок. Денис Шальных обратился в спецклинику, где за большие деньги ему выжигают лазером цветные рисунки с лица. Народная артистка места себе не находит. Она переживает за здоровье наследника, ведь травмирующая процедура по удалению наколок очень болезненная. Кроме того, ее сильно беспокоит тот факт, что злопыхатели не дают парню прохода.

Елена Яковлева горой стоит за сына. Оно и понятно. Так поступила бы любая, любящая свое чадо, мама. Она просит всех только об одном - не беспокоить ее мальчика. 58-летнюю актрису радует уже то, что скоро она увидит лицо сына без единой татуировки. Она давно уговаривала ребенка избавиться от наколок.

"Оставьте ребенка в покое! Да, он нашалил очень сильно с собой, со своим лицом. Сейчас хочет от этого избавиться. Не надо его нервировать!", - едва сдерживая слезы заявила в эфире шоу "Ты не поверишь!" звезда фильма "Интердевочка.

А повод для беспокойства у Яковлевой есть. 27-летний Денис Шальных начал сводить татуировки. Однако за свой поступок пострадал. Он рассказал, что приверженцы тату его подкараулили и избили. И даже показал заплывший глаз.

Правда, после того как светские хроникеры буквально оборвали звонками ему телефон, он заявил, что все придумал. В блоге Шальных сказал, что никто его не избивал, а синяки и отеки у него появились после лазера.

Отметим, Денис Шальных со школьной скамьи увлечен татуировками. Первую он набил будучи страшеклассником, а после уже не смог остановиться. Сейчас на нем живого места нет. На теле Дениса Шальных более 70 рисунков.

Сына Елены Яковлевой, кстати, не стал связывать свою жизнь с актерской профессией. Он не доучился на режиссера, бросил институт на третьем курсе. Он увлекся бодибилдингом, зарабатывал персональными тренировками. А сейчас работает в барбершопе. Год назад Денис женился на режиссере видеомонтажа Виктории. Супруги жили в квартире, которую народная артистка подарила наследнику на совершеннолетие. Но вскоре молодой человек развелся с женой и закрутил новый роман с блондинкой. которую пока прячет от публики. Ведь счастье любит тишину.