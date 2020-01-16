Что сказал Мишустин на встречах с фракциями Госдумы: помощь бедным, цифровая экономика и перестановки в правительстве

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин прибыл в Госдуму утром в четверг, 16 января, и успел встретиться не только со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, но и с членами всех четырех фракций - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

Экономист, чья кандидатура была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, сообщил, что готов приступить к работе в новой должности и сделал ряд важных заявлений о своих дальнейших действиях и политике.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

Так, были анонсированы изменения в правительстве. Действующий кабмин в полном составе подал в отставку, и далеко не все министры вернутся на свои места Правда, конкретики Мишустин пока не привел. Кадровые перестановки могут быть озвучены на ближайшем пленарном заседании Госдумы.

Приоритетным в работе нового правительства станет исполнение положений послания главы государства Федеральному собранию, на что только в 2020 году уйдет порядка 450 миллиардов рублей. Также отдельное внимание будет уделяться цифровой экономике и национальным проектам. В первую очередь Мишустин планирует приступить к реформе управления и внедрению современных технологий.

"Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", — сказал кандидат.

Что касается послабления подоходного налога, то такую возможность экономист отверг. Он также высказался против отмены пенсионной реформы, но пообещал начать оказывать адресную помощь малоимущим россиянам в 2022 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754997" frameborder="0"></iframe> Мишустин прибыл на встречу с КПРФ.На встрече с КПРФ он заявил, что изменит структуру правительства, но не станет снижать НДФЛ для малоимущих или отменять пенсионную реформу

"Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием", - передает его слова депутат Алексей Корниенко.

По мнению кандидата на пост премьера, инфляция в стране не выйдет за пределы 4%, а самое важное сейчас — снять барьеры для бизнеса и сократить издержки. При этом национализация добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики, Мишустина не вдохновляет.

Сайт kp.ru писал, что голосование по кандидатуре Мишустина состоится в четверг, 16 января, в 14:00. Корреспондент "КП" Елена Кривякина следит за развитием событий в Госдуме.

Три из четырех фракций согласились поддержать нового премьера. Лишь КПРФ воздержится от голосования из-за недостатка информации о программе политика.