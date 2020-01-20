2020-01-20T22:50:28+03:00
Звезды

Болезненная красота сильно похудевшей Елены Яковлевой вызвала ожесточенные споры

58-летняя актриса не стесняется выходить в свет без макияжа
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Елена Яковлева в одном из интервью признавалась, что переживает по поводу своего старенияЕлена Яковлева в одном из интервью признавалась, что переживает по поводу своего старенияФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Елена Яковлева никогда не скрывала, что ведет борьбу с возрастными изменения внешности. Причем радикальным способом. Народная артистка делает не только косметические процедуры, но и пластические операции.

Елена Яковлева в одном из интервью признавалась, что переживает по поводу своего старения. Она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. "Мне неприятна сама мысль о старости. Периодически я делаю «уколы красоты»", - сообщала она. Однако из-за напряженного гастрольного графика пропускает процедуры, поэтому вынуждена ложиться под скальпель хирурга.

Зато благодаря пластике знаменитость может себе позволить появляться на публике без макияжа. 58-летняя актриса находится в отличной форме и слывет завидной модницей. Яковлева носит брендовые наряды, не так давно сделала модную прическу и всячески старается идти в ногу со временем.

elenayakovleva_fanelenayakovleva_fan
Елена Яковлева
18157 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако одна из последних фотографий звезды вызвала ожесточенные споры среди ее поклонников. На снимке звезда сериала "Каменская" показала свою натуральную красоту. Ее волосы слегка небрежно уложены, словно их растрепал ветер.

Многих внешний вид любимицы привет в восторг: "Лена, Вы супер! Вас не узнать!", "Как вы похудели сильно!", "Классная стрижка", "Худенькая ", "Как девочка", "Настоящая! Ну и что, подумаешь, пластику делает. Лицо все равно живое".

Однако другая часть аудитории приняла новый образ звезды в штыки. Некоторые и вовсе сообщили, что сначала испугались и подумали, что Яковлева серьезно заболела.

"Пора к хирургу, морщины очень глубокие", "Слушайте. Ну страшно ведь без косметики, нельзя в таком возрасте без нее", "Резко постарела", "Елена, вы точно не болеете? У вас прям болезненный вид очень", "Что-то совсем старенькая стала", "Вид у вас ужасный", "Елена, не надо больше лицо фотографировать крупным планом. Очень заметны морщины у глаз", "Это болезненная красота. Зря вы без макияжа снимаетесь", "Ужасное фото, если не сказать больше", "Сильно похудела, потому сразу морщины", - гневаются обыватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Елена Яковлева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В аэропорту Рима усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных
В Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти
Доктор Мясников: Новый коронавирус – это иллюстрация того, как мирный вирус может превратиться в монстра
Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США
Министр образования Украины выступила за гендерно нейтральную среду в школах
Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Новый коронавирус в Китае передается от человека к человеку: заразились 14 врачей
Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба