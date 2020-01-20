Болезненная красота сильно похудевшей Елены Яковлевой вызвала ожесточенные споры

Елена Яковлева никогда не скрывала, что ведет борьбу с возрастными изменения внешности. Причем радикальным способом. Народная артистка делает не только косметические процедуры, но и пластические операции.

Елена Яковлева в одном из интервью признавалась, что переживает по поводу своего старения. Она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу. "Мне неприятна сама мысль о старости. Периодически я делаю «уколы красоты»", - сообщала она. Однако из-за напряженного гастрольного графика пропускает процедуры, поэтому вынуждена ложиться под скальпель хирурга.

Зато благодаря пластике знаменитость может себе позволить появляться на публике без макияжа. 58-летняя актриса находится в отличной форме и слывет завидной модницей. Яковлева носит брендовые наряды, не так давно сделала модную прическу и всячески старается идти в ногу со временем.

elenayakovleva_fan Елена Яковлева

Однако одна из последних фотографий звезды вызвала ожесточенные споры среди ее поклонников. На снимке звезда сериала "Каменская" показала свою натуральную красоту. Ее волосы слегка небрежно уложены, словно их растрепал ветер.

Многих внешний вид любимицы привет в восторг: "Лена, Вы супер! Вас не узнать!", "Как вы похудели сильно!", "Классная стрижка", "Худенькая ", "Как девочка", "Настоящая! Ну и что, подумаешь, пластику делает. Лицо все равно живое".

Однако другая часть аудитории приняла новый образ звезды в штыки. Некоторые и вовсе сообщили, что сначала испугались и подумали, что Яковлева серьезно заболела.

"Пора к хирургу, морщины очень глубокие", "Слушайте. Ну страшно ведь без косметики, нельзя в таком возрасте без нее", "Резко постарела", "Елена, вы точно не болеете? У вас прям болезненный вид очень", "Что-то совсем старенькая стала", "Вид у вас ужасный", "Елена, не надо больше лицо фотографировать крупным планом. Очень заметны морщины у глаз", "Это болезненная красота. Зря вы без макияжа снимаетесь", "Ужасное фото, если не сказать больше", "Сильно похудела, потому сразу морщины", - гневаются обыватели.