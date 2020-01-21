Чего вы ждете от нового правительства?

Михаил ВОЕЙКОВ, Институт экономики РАН:

- Жду резкого изменения экономической политики. Хватит болтать о том, что рынок все сам сделает. Государство обязано управлять экономикой. В правительстве должны быть люди не с искусственным, а с человеческим интеллектом! Понимающие потребности огромной страны, где пора возрождать Госплан.

Лариса ПОПОВИЧ, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ:

- Жду ускорения экономического роста и повышения эффективности бюджетных расходов. Оценку мер, которые там предусмотрены, - об их влиянии на конечный результат. И более серьезного осмысления тех путей развития, что позволят достичь амбициозных целей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755999" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с новыми членами правительства.

Александр ЧУГУНОВ, руководитель компании «Сусуманзолото», Магадан:

- Не хотелось бы шоковых решений для промышленности. А в остальном будем работать. Мы в жизни столько всего видели, потому надеемся, но опасаемся...

Карен ШАХНАЗАРОВ, режиссер:

- Как гражданин России жду эффективной работы. Наша сфера развивается - хотелось бы и дальше такого же внимания.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Особых ожиданий нет - мы только-только наладили взаимопонимание в старом правительстве. Новые люди теперь год-полтора будут входить в курс дела. И наш проект по архитектурной деятельности, который мы направили в Госдуму, теперь может зависнуть.

В стране идет формирование Кабинета министров.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Константин СИМОНОВ, глава фонда Национальной энергобезопасности:

- Не хотелось бы сильных перетрясок в блоке, который отвечает за топливно-энергетический комплекс. Ведь в первом квартале решается вопрос о продлении соглашения со странами ОПЕК.

Виталий ЗВЕРЕВ, академик РАН, микробиолог:

- Надеюсь, что в конце концов обратят внимание на науку, на новые препараты. И это станет настоящей заботой государства.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В детский спорт будут вкладывать деньги или на нас махнули рукой?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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