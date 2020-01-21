2020-01-21T23:43:06+03:00
Политика

Хватит ныть, попробуйте просто гордиться: Чем отличились на постах переназначенные министры

Маргарита Симоньян - о том, почему Шойгу, Лавров и Колокольцев как никто заслужили место в кабмине
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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1. Сергей Шойгу. Легендарный спаситель, человек, при котором сначала, когда он возглавлял МЧС, Россия помогала спасать людей, оказавшихся посреди бедствия, по всему миру, а когда он возглавил армию, наша страна впервые за всю свою новейшую историю спасла целое государство. Если бы не лично Шойгу, такого государства, как Сирия, уже бы не было. Служба в армии снова стала настоящим служением, гордым служением своей Родине, а не досадной повинностью. Много лет Шойгу - в лидерах симпатий граждан своей страны. Те, кому это не нравится, как правило, служат совсем другим странам - и пусть утрутся.

Хватит ныть, попробуйте просто гордиться.

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ

2. Владимир Колокольцев. Лично помогает вызволять из несправедливых ситуаций множество обычных людей - от мамочек, купивших фризиум, блокадниц, не могущих получить гражданство, до - да-да - Голунова. Жертвуя даже собственным ресурсом. Не знаю, как бы поступил в ситуации с тем же Голуновым другой министр на его месте, но знаю, как поступил он. Уже одно это заслуживает большого уважения. Еще напомню, как блистательно отечественная полиция отработала сложнейший ЧМ по футболу, действуя профессионально и нестыдно в самых разных ситуациях, о многих из которых никто даже и не слышал - именно потому, что все было четко отработано.

Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Сергей Лавров. Сложно представить, в каком ежеминутном аду живет человек, руководящий внешней политикой нашей страны в такой геополитической ситуации, как мы имеем. С полубезумными лидерами мирообразующих стран, с полным крахом международного порядка и закона, с уже нескрываемой методичкой 'Россия всегда плохая'. Сохраняя при этом чувство юмора, воспитание, обаяние, выдержку - как и должен идеальный министр иностранных дел, за которого ни разу не было стыдно.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

КСТАТИ

Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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