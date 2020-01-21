Хватит ныть, попробуйте просто гордиться: Чем отличились на постах переназначенные министры

1. Сергей Шойгу. Легендарный спаситель, человек, при котором сначала, когда он возглавлял МЧС, Россия помогала спасать людей, оказавшихся посреди бедствия, по всему миру, а когда он возглавил армию, наша страна впервые за всю свою новейшую историю спасла целое государство. Если бы не лично Шойгу, такого государства, как Сирия, уже бы не было. Служба в армии снова стала настоящим служением, гордым служением своей Родине, а не досадной повинностью. Много лет Шойгу - в лидерах симпатий граждан своей страны. Те, кому это не нравится, как правило, служат совсем другим странам - и пусть утрутся.

Хватит ныть, попробуйте просто гордиться.

Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ

2. Владимир Колокольцев. Лично помогает вызволять из несправедливых ситуаций множество обычных людей - от мамочек, купивших фризиум, блокадниц, не могущих получить гражданство, до - да-да - Голунова. Жертвуя даже собственным ресурсом. Не знаю, как бы поступил в ситуации с тем же Голуновым другой министр на его месте, но знаю, как поступил он. Уже одно это заслуживает большого уважения. Еще напомню, как блистательно отечественная полиция отработала сложнейший ЧМ по футболу, действуя профессионально и нестыдно в самых разных ситуациях, о многих из которых никто даже и не слышал - именно потому, что все было четко отработано.

Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Сергей Лавров. Сложно представить, в каком ежеминутном аду живет человек, руководящий внешней политикой нашей страны в такой геополитической ситуации, как мы имеем. С полубезумными лидерами мирообразующих стран, с полным крахом международного порядка и закона, с уже нескрываемой методичкой 'Россия всегда плохая'. Сохраняя при этом чувство юмора, воспитание, обаяние, выдержку - как и должен идеальный министр иностранных дел, за которого ни разу не было стыдно.

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