Гамов - драматургу Коляде: Коля, а я тоже хочу футболку с твоими словами - как у министра культуры. Можешь прислать?

Со знаменитым драматургом Николаем Колядой я знаком лет 30, если не больше. Бываю на многих его спектаклях (знаменитый «Мурлин-Мурло» в «Современнике» - это по его пьесе!) Ну, конечно, перезваниваемся... Однажды он даже ночевал у нас дома - в Москве, в Крылатском...

Поэтому - когда в сетях появилась информация о том, что именно мой давний знакомый - автор нашумевшей цитаты с футболки нового министра культуры Ольги Любимовой - я сразу же позвонил в Екатеринбург, в «Коляда - Театр»...

- ...Коля, привет! Вот как же - так? Вот мы к тебе на спектакли ходили, ты нам дарил сумки, футболки - с символикой своего театра, и ни разу нам такую замечательную футболку не подарил? Как у министра культуры Ольги Любимовой...

- Саша, потому что это было 15 лет назад. И тогда был еще не Фейсбук популярен, и не Одноклассники, а был популярен очень - ЖЖ. И однажды я увидел в новостях по НТВ какого-то отшельника, который сказал не такие слова, но вот примерно так сказал, что-то такое.

И я был чего-то злой на всех, и написал - вы знаете, я хочу залезть на крышу сейчас и сказать такие слова: «Кто вы такие, что вам надо, я вас не знаю, идите на...»

И все посмеялись. И стали делать перепост. А потом вдруг на следующий день к вечеру кто-то сделал такую футболку. А потом кто-то сделал такую кружку.

Саша, я так смеялся… ужасно… потому что мне это понравилось. Потому что фраза эта такая универсальная - отвалите от меня, я вас не знаю, не трогайте. Особенно это касается людей творческих, когда все советуют: сделай так, сделай этак… А ты должен сказать: Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на... от меня. Все. Вот так.

Много сделали таких футболок. Но я же не мог это в театре продавать.

- А у тебя есть сейчас такие футболки, Коль? Может, пришлёшь? Я бы тоже надел бы. А что?

- Да нет, конечно. Ну, зачем я буду такие футболки продавать, Саш, Господь с тобой. У меня футболки с логотипом «Коляда-театр». Ну вот. А позавчера мне присылают фотографию 15-летней давности. И мне пишет подружка - ты видел, в твоей футболке министр культуры. Я как начал ржать. Я так хохотал! Я думал, я сдохну.

А за день до этого весь Фейсбук, все говорят - ой, какой министр, она из такой семьи, это будет здорово… А я вот не люблю, когда такая стадность, когда все - хором. Я думаю, наверное, поменяли шило на мыло…

В сети обсуждают фото будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганской надписью

- И потом она - вдруг в этой футболке...

- И все сказали - Боже, как она может? Потом они нашли у нее в ЖЖ еще такие цитаты.., Типа: «Я не люблю балет. Я не хожу в театры. Я не хожу в музеи».

Я прочитал и думаю - Господи, я тоже не хожу в музеи, ненавижу эту мертвечину. Я не люблю балет точно так же. Я ненавижу театр!

- Как? Ты?

- Я ненавижу дурной театр. Хороший театр я очень люблю. Но он бывает раз в 10 лет, понимаешь? Я абсолютно согласен со всем, что она написала, абсолютно. Я точно такой же.

Но это не значит, что я необразованный идиот или ретроград, или еще что-то такое.

- То есть, нам с тобой новая министерша культуры пришлась по душе?

- Вот в первый день, когда весь Фейсбук орал «ура», я был недоволен страшно. А потом увидел футболку и сказал - ой, так девушка-то живая! Она живая, нормальная, вменяемая, с юмором! С ней можно разговаривать.

Если она скажет - «нет» какому-то проекту, значит, у нее есть на то основания. Значит, она соображает что-то башкой… Она, ты знаешь, уже напоминает мне Фурцеву.

- Скажи, а вот почему ты ее с Фурцевой сравниваешь?

- Знаешь, ходят всякие байки - что Фурцева и ругалась, и орала.

А почему ее вспоминают? Потому что она была живым человеком. И она очень много доброго сделала людям.

Но в чем-то она была неправа. Время было такое. Надо было КПСС угождать, наверное.

Но почему ее помнят? Ведь больше ни одного министра культуры не помнят. Они ведь как садятся в это кресло, надевают очки, галстук…

- Понял. Ладно, Коль, жаль что не пришлешь футболку.

- Да ладно, Саш. Переживешь...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

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