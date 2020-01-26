2020-01-26T15:24:44+03:00
Звезды

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Возлюбленная певца беременна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнесаАнна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнесаФото: EAST NEWS
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Слухи о беременности Анны Курниковой нашли свое подтверждение. В окружении пары заявили, что красавица-блондинка ждет ребенка от Энрике Иглесиаса. В настоящее время влюбленные воспитывают близнецов Николаса и Люси.

Слухи о беременности Анны Курниковой ходят с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница певца Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Однако папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот звезды.

И вот теперь о беременности Анны рассказал испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на источники, близкие к семье. Инсайдеры сообщили, что Курникова снова станет мамой уже в марте.

Aseguran que Enrique Iglesias y Anna Kournikova ser n padres de nuevo Suelta La Sopa.Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Fuentes cercanas a Enrique Iglesias y Anna Kournikova le aseguran a Suelta la Sopa que la extenista est nuevamente embarazada

Пока звездная пара никак не комментирует радостное событие. Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Влюбленные живут в Майами. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально они так и не скрепили свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.

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Анна Курникова ждет ребенка от Энрике Иглесиаса
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Анна родила Энрике двоих детей - дочку Люси и сына Николаса. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. За четыре года до появления на свет малышей звезды переехали в новый дом. Он находится в самом престижном районе побережья Майами. За роскошный особняк паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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