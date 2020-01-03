"Абсолютно красивые дети": Курникова умилила подросшими близнецами от Иглесиаса

Поклонники пристально следят за каждым шагом Анны Курниковой. Буквально недавно публика заподозрила, что возлюбленная Энрике Иглесиаса снова ждет ребенка. Белокурая красавица вышла в свет в свободной куртке, которая полностью скрывала фигуру знаменитости. Это вызвало у фанатов массу вопросов. И вот теперь новый повод посудачить. Бывшая теннисистка поделилась видео, на котором запечатлены ее подросшие близнецы от певца - двухлетние сын Николас и дочь Люси.

Анна Курникова редко делится фотографиями и видео своей семьи. В блоге красавицы, которая много лет живет в США, не найти ее совместных фото с Энрике Иглесиасом. Однако ради Нового года бывшая теннисистка решила показать подросших детей от музыканта.

annakournikova С Новым годом

Анна опубликовала забавное видео с близнецами Николасом и Люси. "С Новым годом", - гласит подпись к ролику. Счастливые малыши бегут по траве и смотрят на дрон, который снимает из сверху. Внезапно дорогу им преграждает сетка. Дети удивленно смотрят на препятствие, так как не могут продолжить свой путь.

В комментариях подписчики умиляются новому видео Анны и оставляют восторженные комментарии: "Какие милые", "Ваш подарок от Бога", "Лапочки", "Такие сладкие", "Какие милые", "Обожаемые дети", "Абсолютно красивые дети".

Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор пара не расстается. Влюбленные живут в Майами. Об их отношениях ходят противоречивые мнения: официально они так и не скрепили свои отношения, однако многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.

Анна родила Энрике двоих детей - дочку Люси и сына Николаса. 16 декабря наследникам звездной пары исполнилось два года. За четыре года до появления на свет малышей звезды переехали в новый дом. Он находится в самом престижном районе побережья Майами. За роскошный особняк молодым людям пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 они отдали за отделку своего гнездышка