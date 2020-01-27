2020-01-27T18:23:36+03:00
Звезды

"Крыша едет": эпатажный сын Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

Денис Шальных оставил тревожное сообщение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Денис Шальных в 2017 году.Денис Шальных в 2017 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Поклонники актрисы Елены Яковлевой несколько лет следят не только за своей любимицей, но и за ее единственным сыном. Общественность волнует состояние здоровья наследника звезды. 26-летний Денис Шальных, чье лицо и тело обильно украшено татуировками и шрамами, недавно решил избавиться от наколок. Он выжигает их лазером в больнице. Однако последнее сообщение парня заставило публику поволноваться.

"Крайне редко болею и сваливаюсь с простудами. Но когда это происходит, то срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием... Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля", - написал сын Елены Яковлевой в своем блоге.

Денис Шальных пожаловался не только на резкое ухудшение самочувствия, но и сообщил, что сейчас находится совершенно один. "Ненавижу болеть", - поделился он.

Стоит отметить, что наследник актрисы довольно давно живет отдельно от своей знаменитой мамы. Он работает в барбершопе, а также занимается бодибилдингом. В какой-то момент хобби стало приносить неплохой доход - парень зарабатывал персональными тренировками. Однако вскоре молодой человек охладел к этому занятию. Теперь Шальных занимается исключительно своим телом.

Он сообщил, что в последнее время прилично поправился. При росте в 187 сантиметров он весил 96 килограммов. Сейчас его главная цель - сбросить шесть килограммов.

Что касается Елены Яковлевой, то она постоянно занята на съемках и много гастролирует. Связь с сыном она поддерживает по телефону. А отец Дениса - актер Валерий Шальных большую часть времени проводит за городом на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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