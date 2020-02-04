Карантин по-американски: власти США боятся судебных исков больше, чем коронавируса

Более десятка государств занялись организацией эвакуации своих граждан из города Ухань и провинции Хубэй, которые являются источником распространения коронавируса. Помимо России это США, Австралия, Франция, Южная Корея, Марокко, Германия, Казахстан, Великобритания, Канада, Нидерланды, Мьянма….

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758529" frameborder="0"></iframe> Ухань после закрытия на карантин.В понедельник появились кадры опустевших улиц и дорог китайского Уханя (провинция Хубэй)

Австралия поместила своих граждан, эвакуированных из Уханя, на острове Рождества, он находится в 2360 километрах от Зеленого континента, там располагается крупный иммиграционный центр. В свое время остров был перевалочной базой для нелегальных мигрантов из Юго-восточной Азии, они облюбовали его из-за близости к Индонезии. Она маячит в 500 километрах от острова и до острова Рождества можно было добраться даже на небольших лодках.

Надпись в сиднейском кафе: «Коронавирус - это ненадолго, потому что он сделан в Китае».

В Южной Корее полиция получила право задерживать людей, которые прибыли из района эпидемии, но уклоняются от карантина по коронавирусу.

Американцы своих граждан (а это в основном сотрудники консульства и члены их семей, в общей сложности 200 человек) доставили на резервную военную авиабазу Марч в Риверсайде (Калифорния). Кстати, далеко не все американцы захотели вернуться домой. Из 240 зарезервированных мест в самолете было занято только 200. Известно, что 27-летняя учительница английского языка Уинфред Конрад отказалась лететь, потому что ей запретили взять на борт кошку по кличке Лулу.

На авиабазе Марч американцев из Уханя встречала команда эпидемиологов в костюмах биологической защиты. Карантин (хотя власти избегают употреблять это слово) на военной базе длился всего три дня. За это время образцы анализов беженцев были изучены в лаборатории. Затем у людей был выбор: они могли остаться на авиабазе до истечении 14-дневного карантина (столько длится инкубационный период), либо вернуться домой и 14 дней находиться под наблюдением врачей по месту жительства.

Мягкий режим американского карантина объясняется скандальной историей, которая приключилась 5 лет назад в разгар геморрагической лихорадки Эбола. В октябре 2014 года американка Кейси Хикокс была задержана в аэропорте Ньюарк Либерти (Нью-Джерси) и принудительно помещена в карантин. Она возвращалась из Сьерра-Леоне, где работала медсестрой в клинике организации «Врачи без границ» и сама помогала лечить пострадавших от вспышки вируса Эболы. Сотрудник медицинской службы поднес сканер к ее лбу и объявил, что у Кейси жар, а лихорадка это один из признаков Эболы. Потом выяснилось, что сканер был неисправен (или сотрудник не умел им пользоваться), но медсестра Хикокс оказалась первым человеком, который попал под действие нового местного закона в отношении работников здравоохранения, контактировавших с больными Эболой. Суровые правила карантина - более строгие, чем требования федерального закона - продвигали губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Сотрудники авиакомпании Air China встречают пассажиров рейса из Китая, аэропорт Лос-Анджелеса.Фото: EAST NEWS

Кейси Хикокс отвезли в карантинный бокс, который был оборудован в палатке, разбитой на парковке университетской больницы Ньюарка. Там быстро выяснилось, что температуры и других симптомов у медсестры нет, тем не менее, Кейси провела в карантине три дня, ей запретили принимать посетителей и встречаться с адвокатом. Вернувшись домой Кейси заявила, что ее гражданские права были нарушены и подала иск в суд на губернатора Криса Кристи. В качестве компенсации издержек и морального ущерба медсестра потребовала 250 тысяч долларов.

- У меня никогда не было ни Эболы, ни симптомов этого заболевания, - заявила Кейси Хикокс. - Отрицательный результат на Эболу появился в первую ночь моего пребывания в карантине. Тем не менее меня продолжали держать в частной тюрьме Криса Кристи. Просто потому что губернатор с президентскими амбициями решил поднять свой рейтинг, используя излюбленный прием политиков - страх! У этих мер не существовало никакой научной основы, это была циничная реакция на истерию в обществе по поводу Эболы. Я подала иск в интересах медиков, которые работают в местах распространения опасных заболеваний, такое отношение к нам недопустимо.

В результате переговоров Кейси Хикокс отказалась от финансовых требований, но добилась смягчения местных карантинных правил. Теперь, человек, помещенный в карантин, может оспорить это решение, пользоваться услугами адвоката и т. д.

Скорее всего американские власти, устраивая деликатный карантин выходцам из зоны распространения коронавируса, действовали с оглядкой на эту историю 5-летней давности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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