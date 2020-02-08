Сидела на препаратах, поправилась: Лариса Гузеева боится за дочь из-за ее депрессии

Дочь Ларисы Гузеевой всерьез напугала пользователей соцсетей своим сообщением. Девушка с декабря 2019 года находится в депрессии. На днях с ней произошел нервный срыв, о чем заявила бессменная телеведущая программы "Давай поженимся!". И вот некоторое время назад Ольга Бухарова и вовсе заявила, что потеряла интерес к жизни.

Судя по тем сообщениям, которые девушка оставляет в блоге, ситуация с каждым днем принимает все более серьезный оборот. 19-летняя Ольга Бухарова находится в подавленном состоянии. Поклонники переживают, как бы наследница звезды не совершила необдуманный шаг.

Она опубликовала фото, которое иллюстрирует ее депрессивное состояние. "Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь", - написала дочь телеведущей.

Ранее Гузеева прокомментировала погром, который Леля устроила в своей комнате из-за переживаний. "Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. Все проходит...", - поделилась актриса семейной проблемой.

Дочь Ларисы Гузеевой всерьез напугала пользователей соцсетей своим сообщениемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее Ольга Бухарова откровенно рассказала о том, что долгое время принимала сильнодействующие лекарства. По словам дочери звезды, ей поставили неправильный диагноз и выбрали неверное лечение. Из-за гормональных препаратов девушка поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказывала она в блоге.

Звездная наследница попыталась заменить таблетки, но ее состояние не улучшилось. Дошло до того, что девушка даже боялась умереть. Теперь она мечтает похудеть.

Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год. Телеведущая очень старается, чтобы ее наследница была счастлива и здорова.