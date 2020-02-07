"Лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу": Гузеева сообщила о нервном срыве дочери

Лариса Гузеева души не чает в своих детях. У телеведущей двое наследников - Ольга Бухарова родилась в 2000 году от нынешнего мужа актрисы - бизнесмена Игоря Бухарова. Старший сын Георгий Толордава появился на свет в 1992 году от союза артистки со вторым мужем Кахой Толордава. Лариса не раз признавалась, что ради своих детей готова на все. Недавно она написала завещание, согласно которому все достанется ее наследникам. Меж тем, одному Богу известно, что творится на душе звезды "Жестокого романса". Болезнь повлияла на эмоциональное состояние Ольги. Ведь Леля, как ласково называет дочь Гузеева, перенесла гормональную терапию, а вслед за этим - нервный срыв.

Лариса Гузеева разместила в блоге фото со страницы своей дочери Ольги Бухаровой. 60-летняя актриса показала, какой беспорядок ее наследница устроила в комнате. Всюду царит хаос, разбросаны вещи. Леля даже содрала обои со стены. На снимке красуется надпись: "Проверка психического состояния".

Лариса объяснила такое поведение 19-летней девушки нервным срывом. "Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. Все проходит...", - подписала она кадр.

После чего решила обратиться к подписчикам: "А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?".

Одна из подписчиц заявила, что Ларисе следовало бы с детства приучать дочь к порядку. "С кувалдой не надо, но с малолетства складывать вещички за собой ненавязчиво надо приучать. А в таком возрасте уже поздно, это распущенность, как ни крути", - высказалась она. "В ее комнате всегда был безупречный порядок. Всегда", - ответила на это Гузеева.

Еще одна обывательница отметила: "У нас тоже дети росли, внуки всяких возрастов и не устраивали таких выступлений, распущенность, что называется, с жиру бесятся. Ну, а вы как мама готовы придумать отмазку, чтобы обелить дочь. Наверное правильно".

_larisa_guzeeva_ Подростки переживают все трагичнее и острее

К слову, актриса на этот раз очень спокойно отвечала. Обычно она очень болезненно реагирует на критику в адрес своих детей: "Я не идеальная мать" и "Рада, что у вас по-другому".

Напомним, в середине января 2020 года Ольга Бухарова откровенно рассказала о том, что долгое время принимала сильнодействующие лекарства. По словам дочери звезды, ей поставили неправильный диагноз и выбрали неверное лечение. Из-за гормональных препаратов девушка поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказывала она в блоге.

Звездная наследница попыталась заменить таблетки, но ее состояние не улучшилось. Дошло до того, что девушка даже боялась умереть. Теперь она мечтает похудеть и наслаждается жизнью.

Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год. Телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница была счастлива и здорова. Бессменная ведущая "Давай поженимся!" готова стоять за девушку горой. Она не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Гузеева жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".