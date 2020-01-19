Лариса Гузеева обнародовала пикантное фото дочери

У Ларисы Гузеевой была бурная молодость, о чем она не раз рассказывала в эфире программы "Давай поженимся". Бессменная ведущая передачи делилась откровениями о домашнем насилии со стороны одного из мужей, признавалась в алкогольной зависимости и проблемах с лишним весом, заявляла о том, что распланировала свои похороны и давно написала завещание. Теперь же артистка сокрушается из-за упущенных возможностей.

Лариса Гузеева ругает себя за то, что не родила сыну Георгию Толордава и дочери Ольге Бухаровой братьев или сестер. Сейчас, как никогда, актрисе хотелось бы иметь больше детей. Но время упущено, а былого не вернуть.

"О чем я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких", - обратилась она к подписчикам своего блога.

60-летняя звезда экрана также сокрушается по поводу своей неслыханной щедрости. "А еще я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лелькино платье сохранилось чудом. И меня это делает счастливее", - поделилась наболевшим Гузеева, разместив коллаж из двух фото своей любимой Лели, как ласково она называет дочку.

На одном из снимков совсем маленькая Оля сидит в нарядном платье на стульчике, трогательно сложив ручки. А на втором фото - уже взрослая наследница позирует почти обнаженной в том же наряде. Девушка приложила платье к себе, едва прикрыв самые интимные части тела.

_larisa_guzeeva_ О чем я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких...

Отметим, что буквально на днях Леля перенесла гормональную терапию. Ольга Бухарова откровенно рассказала, что ей поставили неправильный диагноз и выбрали неверное лечение. Из-за гормонов она поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказала она в блоге.

После того, как Бухарова сменила врача, ее несчастья закончилось. Теперь она мечтает похудеть и наслаждается жизнью. Правда, пожаловалась, что из-за резких скачков веса у нее возникли проблемы с одеждой. "Я не отчаиваюсь и втягиваю живот, как могу", - резюмировала 19-летняя красавица.

Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год. Телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница была счастлива и здорова. Бессменная ведущая "Давай поженимся!" готова стоять за девушку горой. Она не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Гузеева жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".