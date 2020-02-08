"Он захотел переспать со старушкой, а я с молодым": Лера Кудрявцева впервые рассказала о знакомстве с мужем

Лера Кудрявцева крайне редко делится деталями личной жизни. Телеведущая чаще слушает откровения своих гостей в эфире, сопереживает им, дает советы. Но даже в такие моменты не готова рассказывать о каких-то собственных драмах. Однако после того, как артистка поделилась своей болью про лопнувшую грудь, а также показала себя без ресниц, кажется, она стала более открытой.

Лера Кудрявцева пустилась в откровения о личном. Телезвезда удивила поклонников признаниями на тему отношений с молодым супругом Игорем Макаровым. Хоккеист младше своей избранницы на 16 лет, однако такая существенная разница в возрасте пару ничуть не смущает.

Кудрявцева во время беседы с подписчиками честно призналась, чего каждый из них ждал от знакомства. "Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло", - рассказала Лера.

Лера Кудрявцева пустилась в откровения о личномФото: instagram.com

А после этого Лера заявила о готовности усыновить ребенка из детского дома. "Моей любви хватит на всех", - поделилась эффектная блондинка.

Ранее Кудрявцева не раз говорила о том, что она и Игорь мечтают еще об одном малыше. Сейчас супруги воспитывают дочку Машеньку. Она появилась на свет летом 2018 года.

При этом своего первенца телеведущая родила 29 лет назад. Сына Жан теперь и сам счастливый папа. У него подрастает сын Леон, родившийся в один год с его младшей сестрой. Так что Лера Кудрявцева не только мама маленькой дочки, но и счастливая бабушка такого же маленького внучка.