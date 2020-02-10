Помощница впервые обнародовала диагноз певицы МакSим

Певица МакSим мечтает вернуться на сцену после того, как поправит здоровье. Однако пока прогнозы врачей неутешительные. Артистка находится в больнице. На восстановление понадобится достаточно продолжительное время.

Помощница певицы МакSим впервые обнародовала диагноз звезды. "У нее головные боли, болят ноги, болит голова, бессонница. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", - рассказала Маргарита Соколова.

По ее словам, пока врачи настаивают на том, что певице необходим длительный отдых. "Они требуют длительного срока реабилитации. Полностью отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях, чтобы полностью восстановился сон, чтобы полностью восстановились сосуды", - уточнила помощница.

Она отметила, что артистка надеется вернуться на сцену, когда поправит здоровье. "Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", - рассказала она в эфире программы "Ты не поверишь!".

В свою очередь, известная своими скандальными заявлениями модель и телеведущая Алена Водонаева сообщила, что причина ухода певицы МакSим со сцены может крыться в алкогольной зависимости исполнительницы. "Я видела ролики, где она не совсем трезва. Нам всем надо следить за своим питанием и за употреблением алкоголя. Можно ведь по лицу определить, пьет человек или нет", - откровенничает модель.

Высказался о певице и телеведущий Вячеслав Манучаров. Он искренне переживает за здоровье исполнительницы.

"Когда была такая история с Юлечкой Началовой, то она мне звонила. Говорит: «Мне сделать какую-то пресс-конференцию. И сказать, что надо сделать паузу». Я ей ответил: «Не надо. Надо жить, как живешь». Ребят, вы все думаете, что мы спим на пуховых бриллиантовых кроватях, ездим на дорогих Bentley и писаем в золотой унитаз. Это не так. Дорогая МакSим, возвращайся в строй. Сцена лечит", - авторитетно заверил Манучаров.

Напомним, 1 февраля стало известно, что певица МакSим уходит в бессрочный отпуск. По словам ее директора, у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию. С многочисленными травмами артистку госпитализировали в одну из столичных больниц. С тех пор жизнь МакSим разделилась на до и после. Своевременное лечение не помогло полностью восстановиться, и у певицы возникли осложнения. После аварии МакSим призналась, что получила сильные ушибы, у нее опухли ноги и она первое время не могла говорить.