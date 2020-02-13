Алена Водонаева повязала платочек и приехала в полицию

Алена Водонаева приехала в полицию для разбирательств из-за своих скандальных высказываний об абортах и демографии, которые вызвали бурные дискуссии в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Телеведущая пообещала, что не собирается "брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку".

Алена Водонаева прибыла в отделение полиции со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. Телеведущая пообещала рассказать обо всем после дачи показаний.

За час до своей встречи со стражами порядка Алена разместила видео в блоге. "МВД поменяли сегодня адрес, куда надо приехать", - сообщила модель.

Для встречи с полицейскими звезда "Дома-2" нарядилась в черное пальто. На голову Алена повязала шелковый платочек.

Напомним, полицейские начали доследственную проверку в отношении Аленой Водонаевой после скандальной публикации в ее блоге. Модели грозит статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.

alenavodonaeva Алена Водонаева

Истцом выступило некое физическое лицо. Однако его данные не разглашаются.

Несколько дней назад стало известно, что житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал заявление в прокуратуру на телеведущую по факту унижения человеческого достоинства. Скандальные цитаты Водонаевой 31-летний молодой отец нашел в одной из соцсетей. Сам пост Алены он не читал. По словам Евгения, который увлекается бодибилдингом, ему хватило и того, что он увидел.

Качок уверен, что телеведущая за свои сканадльные высказывания заслуживает как минимум полгода исправительных работ. "Я думаю, Алена написала этот пост с целью хайпа, так как ее персона стала давно уже никому не интересна. Она, насколько я знаю, сама из обычной небогатой семьи и всё прекрасно понимает", - считает Евгений.

Ранее адвокат телеведущей Екатерина Гордон отмечала: "Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой".

Напомним, скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально.

Высказался и певец Шура. Артист не исключил, что "бомжи начнут рожать". Меж тем, шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей, отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

А депутат Виталий Милонов не сдержал эмоций и вовсе заявил: "Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм. Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760669" frameborder="0"></iframe> Алена Водонаева пришла на беседу в полицию.

ИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Надо проверить на экстремизм": Милонов отреагировал на слова Водонаевой о материнском капитале

Скандальная звезда «Дома-2» раскритиковала материнский капитал (подробности)

"Проститутка посоветовала «не рожать рабов»": многодетный Охлобыстин и Водонаева разругались из-за абортов

Актер набросился на звезду "Дома-2" после ее неоднозначного высказывания (подробности)