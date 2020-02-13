Алена Водонаева повязала платочек и приехала в полицию
Алена Водонаева приехала в полицию для разбирательств из-за своих скандальных высказываний об абортах и демографии, которые вызвали бурные дискуссии в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Телеведущая пообещала, что не собирается "брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку".
Алена Водонаева прибыла в отделение полиции со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. Телеведущая пообещала рассказать обо всем после дачи показаний.
За час до своей встречи со стражами порядка Алена разместила видео в блоге. "МВД поменяли сегодня адрес, куда надо приехать", - сообщила модель.
Для встречи с полицейскими звезда "Дома-2" нарядилась в черное пальто. На голову Алена повязала шелковый платочек.
Напомним, полицейские начали доследственную проверку в отношении Аленой Водонаевой после скандальной публикации в ее блоге. Модели грозит статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.
Истцом выступило некое физическое лицо. Однако его данные не разглашаются.
Несколько дней назад стало известно, что житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал заявление в прокуратуру на телеведущую по факту унижения человеческого достоинства. Скандальные цитаты Водонаевой 31-летний молодой отец нашел в одной из соцсетей. Сам пост Алены он не читал. По словам Евгения, который увлекается бодибилдингом, ему хватило и того, что он увидел.
Качок уверен, что телеведущая за свои сканадльные высказывания заслуживает как минимум полгода исправительных работ. "Я думаю, Алена написала этот пост с целью хайпа, так как ее персона стала давно уже никому не интересна. Она, насколько я знаю, сама из обычной небогатой семьи и всё прекрасно понимает", - считает Евгений.
Ранее адвокат телеведущей Екатерина Гордон отмечала: "Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой".
Напомним, скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально.
Высказался и певец Шура. Артист не исключил, что "бомжи начнут рожать". Меж тем, шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей, отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".
А депутат Виталий Милонов не сдержал эмоций и вовсе заявил: "Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм. Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет".
Алена Водонаева пришла на беседу в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU