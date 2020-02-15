"«Пьяные танцы» начались 16 лет назад": Лобода обнародовала новое видео

Светлана Лобода вновь угодила в скандал. Не успела публика прийти в себя после казусов с фото - первый связан с тем, что певица разместила в своем блоге чужой снимок, выдав за свой, а потом опубликовала постер к своему клипу, на котором поклонники насчитали у нее шесть пальцев, как соцсети взбудоражило неоднозначное видео звезды.

Вторые сутки не утихают обсуждения странного ролика, главной героиней которого стала Светлана Лобода. Шокирующее поведение звезды запечатлели во время Big Love Show 2020.

Певица облачилась в "голый" купальник. Шатаясь, она старалась танцевать на одной ноге. Во время выступления исполнительница также пыталась закинуть ногу за голову и извивалась. При этом артистка неуклюже прыгала и чуть не упала. Затем певица словно бьет себя по голове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760875" frameborder="0"></iframe> Дикий танец Лободы в "голом" купальнике.

Изначально видео было опубликовано на платформе TikTok. Пользователи приложения начали активно комментировать видео, предполагая, что Лобода вышла на сцену в изрядном подпитии.

Некоторые и вовсе заподозрили звезду в употреблении наркотиков . Третьи предположили, что звезда просто слишком увлеклась исполнением композиции "Новый Рим", потому и позабыла обо всем на свете.

Нашлись и те, кто сравнил танец Лободы со скандальным выступлением Димы Билана в Самаре. После этого он признался в употреблении спиртного.

Певица тоже молчать не стала. И сделала признание. Она решила опубликовать архивное видео с кастинга в группу "ВИА Гра".

lobodaofficial "Пьяные танцы" начались еще 16 лет назад

На кадрах девушка очень энергично танцует с другими претендентками на место в музыкальном коллективе. На Свете короткая футболка, лосины и остроносые ботфорты на шпильках. "А «Пьяные танцы» начались еще 16 лет назад", - подписала она ролик.

Напомним, Светлана Лобода была участницей группы "ВИА Гра" в 2004 году. Она гастролировала с коллективом, а в конце года покинула коллектив и записала первый сингл. Через пять лет она отправилась штурмовать Евровидение от Украины. На песенном конкурсе в 2009 году она выступила с песней "Be My Valentine". В финале Светлана выступала 21-й и заняла 12-е место.