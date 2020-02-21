У поклонников перехватило дух от вида 55-летней Моники Беллуччи без юбки

Монику Беллуччи по праву называют одной из самых красивых актрис. Ее роскошной фигуре и утонченным чертам лица завидуют женщины и восхищаются мужчины. Кажется, время над ней не властно. Одна из последних фотоссесий - прямое тому доказательство.

Каждый образ Моники Беллуччи вызывает бурную реакцию публики. На днях она поделилась эффектным кадром в блоге.

Помолодевшая актриса предстала в дерзком образе. Стилисты подобрали для бывшей супруги Венсана Касселя полосатый пиджак с глубоким декольте и прозрачное боди.

Пикантности добавил тот факт, что звезда позирует без юбки. Аутфит дополнили тонкие перчатки с принтом "гусиная лапка".

Знаменитая итальянка приняла соблазнительную позу, продемонстрировав роскошную фигуру в лучшем свете. Поклонники пришли в восторг от бесконечно длинных ног красавицы. Многие отметили ее неувядающую красоту, гладкую кожу и шарм, неподвластный возрасту.

"Само совершенство", "Фантастическая красотка", "Беллуччи вдохновляет", "Ей подходит любая прическа", "Неповторима и изящна", "Самая красивая", "Роскошная, дорогая женщина", "Вы даже без юбки выглядите не пошло, а чувственно", "Необузданная сексуальность!", "Вы с годами становитесь еще более женственной и прекрасной", "Шикарная, выше всяких похвал!", - делятся мнением обыватели.

Напомним, Венсан Кассель был женат на Монике Беллуччи с 1999 по 2013 год. У них есть две дочери - 15-летняя Дева и десятилетний Леони. Актеры стараются сохранять дружеские отношения и продолжают вместе воспитывать общих детей. В августе 2018 года Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони. Моника Беллуччи до сих пор одна. Какое-то время она встречалась с художником Николя Лефевром, с которым рассталась летом 2019 года.