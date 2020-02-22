"Надеемся, что ребята соберутся, но психологически будет нелегко": Анфиса Резцова отреагировала на обыски у биатлонистов

Ранним утром в субботу, 22 февраля, в номера отеля в Италии, где остановились российские биатлонисты ворвались местные полицейские и на глазах сонных спортсменов начали обыскивать их личные вещи.

Целью правоохранителей стал, прежде всего, Александр Логинов, который совсем недавно завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира. Провести обыск попросил Международный союз биатлонистов (IBU). В руководстве организации решили, что раз личный тренер россиянина Александр Касперович приехал на соревнования по чужой аккредитации - а именно в этом его подозревают, то у него с собой мог быть и допинг.

Свою логику в IBU объясняют тем, что ранее Логинов уже попадал в подобный скандал и был отстранен от участия в чемпионатах.

Советская и российская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в интервью "Комсомолке" заявила, что все могло обойтись, но международный союз уже нацелился на нашу сборную

guberniev_dmitry Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу

"Вот такая заваруха. Если бы Касперович не приехал туда, я думаю, что ничего бы и не было. [Либо, если б Логинов не выиграл], да. Есть у них какие-то там подозрения. Специально все вокруг нашей команды", - сказала Анфиса Анатольевна.

Она добавила, что ее дочери, 23-летней биатлонистки Кристины Резцовой на чемпионате мира нет. Спортсменку отправили на другие соревнования.

"Кристины нет на чемпионате мира, она на Европе. Ее отправили туда. Будем болеть. Думаю, на психологии ребят это скажется, но, будем надеяться, они будут бороться", - подчеркнула Резцова-старшая.

"А может разозлятся? Как лыжник [Александр] Большунов?", - предположил журналист отдела спорта "КП" Кирилл Серов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

"Здесь две разных ситуации, - ответила ему олимпийская чемпионка. - Стрелять нужно, нервы важны. Но мы надеемся, что ребята соберутся. Хотя психологически им будет нелегко".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762377" frameborder="0"></iframe> Вице-президент Федерации биатлона - про обыски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая холодная война в биатлоне: С нашими биатлонистами борются, как с террористами

Рано утром в субботу в итальянском местечке Антерсельва полиция конфисковала компьютеры, телефоны и личные вещи наших спортсменов (подробности)