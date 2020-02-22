2020-02-22T13:26:59+03:00
Спорт

"Надеемся, что ребята соберутся, но психологически будет нелегко": Анфиса Резцова отреагировала на обыски у биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что IBU нацелился на Александра Логинова, который уже попадал в допинговый скандал
Кирилл СЕРОВЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Биатлонистка Анфиса РезцоваБиатлонистка Анфиса РезцоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Ранним утром в субботу, 22 февраля, в номера отеля в Италии, где остановились российские биатлонисты ворвались местные полицейские и на глазах сонных спортсменов начали обыскивать их личные вещи.

Целью правоохранителей стал, прежде всего, Александр Логинов, который совсем недавно завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира. Провести обыск попросил Международный союз биатлонистов (IBU). В руководстве организации решили, что раз личный тренер россиянина Александр Касперович приехал на соревнования по чужой аккредитации - а именно в этом его подозревают, то у него с собой мог быть и допинг.

Свою логику в IBU объясняют тем, что ранее Логинов уже попадал в подобный скандал и был отстранен от участия в чемпионатах.

Советская и российская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в интервью "Комсомолке" заявила, что все могло обойтись, но международный союз уже нацелился на нашу сборную

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Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу
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"Вот такая заваруха. Если бы Касперович не приехал туда, я думаю, что ничего бы и не было. [Либо, если б Логинов не выиграл], да. Есть у них какие-то там подозрения. Специально все вокруг нашей команды", - сказала Анфиса Анатольевна.

Она добавила, что ее дочери, 23-летней биатлонистки Кристины Резцовой на чемпионате мира нет. Спортсменку отправили на другие соревнования.

"Кристины нет на чемпионате мира, она на Европе. Ее отправили туда. Будем болеть. Думаю, на психологии ребят это скажется, но, будем надеяться, они будут бороться", - подчеркнула Резцова-старшая.

"А может разозлятся? Как лыжник [Александр] Большунов?", - предположил журналист отдела спорта "КП" Кирилл Серов.

Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

"Здесь две разных ситуации, - ответила ему олимпийская чемпионка. - Стрелять нужно, нервы важны. Но мы надеемся, что ребята соберутся. Хотя психологически им будет нелегко".

Вице-президент Федерации биатлона - про обыски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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