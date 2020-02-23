Елена Яковлева показала редкое фото с мужем и сыном

Елена Яковлева - не только успешная и любимая миллионами россиян актриса, но и счастливая мама и жена. Вот уже 30 лет она замужем за Народным артистом России Валерием Шальных. Брак супруги зарегистрировали в 1990 году, а до этого пять лет жили в фактическом браке. У супругов есть сын Денис Шальных, которого поклонники артистки знают по его многочисленным татуировкам.

В марте Елена Яковлева отметит свое 59-летие. Но, глядя на моложавую актрису, по-прежнему диву даешься тому, как роскошно выглядит звезда "Интердевочки". Именно этот фильм стал настоящим прорывом для Яковлевой.

В конце 80-х лента Петра Тодоровского по повести Владимира Кунина произвела эффект разорвавшейся бомбы и перевернула жизнь актрисы, которая блестяще исполнила роль Тани Зайцевой. Ведь в то время не каждая советская артистка могла бы сыграть роль ночной бабочки. Но Яковлева без особых раздумий согласилась, тем более Валерий Шальных во всем поддержал возлюбленную.

С Шальных актриса познакомилась в театре "Современник". Супруги много лет играли на одной сцене и даже в загс отправились в промежутке между утренней репетицией и вечерним спектаклем. "Из-за меня, я его динамила сознательно. Мне так хотелось продлить увертюру... Самое приятное в чувстве влюбленности - встречи, цветы, клятвы, ухаживания", - вспоминала Елена.

Спустя годы артисты по-прежнему влюблены друг в друга. А Яковлева все свое свободное время посвящает своим дорогим мужчинам. В честь 23 февраля в соцсетях появилась редкая фотография, на которой позирует Яковлева с мужем и сыном.

elenayakovleva_fan Дорогие мужчины, поздравляем вас с 23 февраля!

"Дорогие мужчины, поздравляем вас с 23 февраля! Пускай в вашем доме всегда господствуют уют и спокойствие, а на работе преследуют успехи и постоянный рост! Желаем вам искренней взаимной любви, отличного здоровья, а также море сил и энергии для осуществления заветных желаний!", - гласит подпись к снимку.

Судя по всему, снимок сделан в конце 90-х. В кадре запечатлена одна из многочисленных собак звездного семейства. Не секрет, что Елена и ее близкие просто обожают этих домашних животных.

"Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семьи спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал не так давно в блоге Шальных-младший.

Помимо собак, актриса, кстати, обожает лошадей. "Началось все с того, что мы с Денисом неподалеку от нашего загородного дома обнаружили конюшню. Первый раз пошли просто на лошадок поглядеть, погладить их. А пришли - сыну захотелось прокатиться. И он увлекся… Я попросила и для себя какую-нибудь клячу и поехала его догонять… Это так здорово: зимой ездить по лесу, смотреть на следы зайчиков, дышать свежим воздухом! Если бы не лошади, столько времени я бы не проводила на природе. Сейчас так втянулись, что даже в день спектакля совершаем конную прогулку", - признается артистка.