Спецкор «КП» Дарья Асламова: Мой самолет из Пекина в «Шереметьево» встретили люди в скафандрах
Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5
Утром меня разбудил телефонный звонок в мой номер в пекинском отеле.
- Дарья Асламова? – строго спросил голос. – Это вам звонят из госпиталя. Вы говорите по-английски?
- Да, - испуганно сказала я.
- Получены результаты ваших анализов. Они негативны.
Спросонья слово «негативный» я восприняла именно негативно и проблеяла, как овца, идущая на убой:
- Мне прямо сейчас явиться к вам в госпиталь с вещами?
Самолет оказался полностью забит китайцами, чему я не удивиласьФото: Дарья АСЛАМОВА
- Зачем? – удивились в трубке. – Чтобы получить справку? Она все равно будет на китайском. Не вздумайте! Здесь столько заразных людей. На сегодняшний день вы здоровы. Вот и все.
Отличная новость перед полетом!
(Напомню, в конце недели у меня слегка подскочила температура, засопливился нос, и я на всякий случай решила сходить в пекинскую больницу и сдать на анализы – всякое же может быть!).
В отличие от России, ЕС все еще впускает китайцев, и люди с деньгами бегут из страныФото: Дарья АСЛАМОВА
НИКАКОГО ОСМОТРА
В международном аэропорту Пекина, к моему удивлению, никому не мерили температуру. Хотя, обычно, это делают по 5-6 раз на дню! Уважаемое китайское правительство! Я очень ценю ваши усилия по борьбе с коронавирусом. Но выпускать в большой мир людей из очага эпидемии, даже не осмотрев их, - это безответственно.
Сначала врачи в скафандрах обошли весь самолет и смерили температурыФото: Дарья АСЛАМОВА
Самолет оказался полностью забит китайцами, чему я не удивилась. В отличие от России, ЕС все еще впускает китайцев, и люди с деньгами бегут из страны, чтобы просто отдохнуть от почти двухмесячного заточения в карантине, где многие просто сходят с ума в четырех стенах. А трансфер через Россию самый удобный.
БОЯЗНЬ КИТАЙЦЕВ
Родина встретила нас строго. И это правильно. Сначала врачи в скафандрах обошли весь самолет и смерили температуры. Только потом нас выпустили.
На паспортном контроле случился скандал.
- Я не буду стоять в общей очереди с этими желтыми обезьянами! – заорал жирный мужик, по виду чистое быдло из девяностых годов (при этом он только что летел восемь часов с этими «обезьянами».)
Очередь на паспортный контрольФото: Дарья АСЛАМОВА
- У меня такие связи, что вас завтра всех уволят! – вопил он пограничникам. – Я сейчас позвоню, куда надо! Да я до министра дойду!
Я пришла в ярость. Ведь большинство китайцев уж точно поняли, что их обозвали обезьянами.
- Прекратите орать! – громко заявила я. – Вы только что оскорбили людей. И не позорьте страну!
Как ни странно, это подействовало. Он еще пытался хорохориться, хотя жена дергала его за рукав, но после моих слов: «А еще думает, что он мужик!» тон сменил, и больше мы его не слышали.
Анализы из горла и носа для всех прилетевшихФото: Дарья АСЛАМОВА
Дальше нас ожидала серьезная медицинская проверка. Несколько бригад врачей. Анализы из горла и носа. Полный опрос: где мы живем, где будем находиться в ближайшие недели, к какой поликлинике прикреплены. Мне даже выдали больничный лист на две недели и попросили не покидать в это время страну.
«ЭТО ТЕТЯ ЗАРАЗНАЯ!»
Полный шок ожидал меня, когда я подъехала к дому. Я, как ответственный человек, была в маске и в перчатках. Но когда я вышла из такси с чемоданом, улица замерла. Все смотрели на меня с ужасом, а мне почему-то казалось, что у людей голые лица. А главное, что их ужасно много. Вдруг какая-то женщина закричала своему ребенку: «Эта тетя заразная! Бежим очень быстро!» И все тоже побежали. Это страх заразен и лишает людей даже достоинства.
Родина встретила строго. И это правильноФото: Дарья АСЛАМОВА
Я вошла в пустую квартиру (дочери пришлось взять отпуск за свой счет и уехать). Нашла в морозилке пельмени. И вдруг разревелась от обиды. Да вы же звери, господа! Как я сейчас выйду в магазин в маске и в перчатках? Меня просто выгонят! Или забросают камнями. И вдруг я поняла: именно этого добивались те, кто устроил эпидемию, которая ничтожна по сравнению с гриппом. (Я по-прежнему уверена, что эпидемия не случайна.) Ее цель – вызвать ненависть к нашим соседям, превратить их в пугало и расчеловечить нас самих.
Самолет из Пекина в «Шереметьево» встретили люди в скафандрахФото: Дарья АСЛАМОВА
Я подумала о плачущих девочках-медсестрах и женщинах-врачах, которых сейчас бреют наголо в Китае добровольцы в парикмахерских (которые официально закрыты). Невозможно ходить в скафандрах 24 часа в сутки, если на голове есть волосы. Как у них свербит, чешется и потеет кожа, как горят неизбежные язвы на теле. Но они не сдаются. Они бесконечно терпеливы к пациентам. Ведь чума или война может постучаться в дом каждого из нас. И тут, как писал Альбер Камю в книге «Чума», «быть честным – это делать свое дело».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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