2020-02-29T16:37:28+03:00
Происшествия

Сухой лед, который убил троих на дне рождения блогера Екатерины Диденко, используют на детских праздниках

Химик и руководитель ивент-агентства объясняют, почему обычно его использование не заканчивается трагедией
Андрей АБРАМОВ
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Жидкий азот также используется в различных химических шоу.Жидкий азот также используется в различных химических шоу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагедией закончился день рождения 29-летнего инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Праздновали в сауне. Кульминацией вечеринки стало шоу, которое придумал муж именинницы.

В закрытом помещении, где находился бассейн, открыли холодильник с сухим льдом. Вещество высыпали в воду, началась химическая реакция. Но это не остановило гостей - самые отчаянные полезли в бассейн. Там они и потеряли сознание, надышавшись двуокисью углерода. Медики не смогли спасти трех человек, включая Валентина Диденко, мужа Екатерины.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Получается, причиной их смерти стал сухой лед. Но ведь он свободно продается в брикетах и гранулах. Вещество стало неотъемлемым атрибутом детских шоу и прочих представлений. Почему же никто не запрещает его использовать? Об этом мы спросили директора «Лаборатории детских праздников» Татьяну Инюшину.

КОМУ СУХОЙ ЛЕД, КОМУ ЖИДКИЙ АЗОТ

Эксперт говорит, что в центральной России купить сухой лед легко, а вот в остальной части страны — проблема.

— Есть заводы в Москве и Санкт-Петербурге. Но если заказывать, например, в Мурманск, то пока его довезут, он отчасти испарится (о том, что такое сухой лед и как он работает читайте здесь). Поэтому используют жидкий азот. Он дороже, но потерь при транспортировке нет, — рассказывает Татьяна.

Фокусники наловчились использовать оба вещества в представлениях. Но для детских шоу достаточно пару гранул сухого льда. При таком количестве опасной концентрации в воздухе не будет.

Сухой лед кидают в бассейн.

— Например, кидают в пробирку с цветной жидкостью гранулы — идет пар, вода становится прозрачной. Такой простой фокус. Жидкий азот холоднее (почти -200 градусов — прим.ред.). Поэтому с ним более эффектные вещи. Например, окунаешь банан — он леденеет и потом им гвоздь можно забить. Или розу — заледеневшая она эффектно разлетается при ударе, — продолжает Илюшина.

ЯДОВИТЫ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

— CO2 (сухой лед) и жидкий азот в закрытых помещениях ядовиты. Именно поэтому во всех лабораториях стоят мощные вытяжки, даже в студенческих классах, — объяснила kp.ru химик Ирина Ильченко.

До критичной отметки азота в закрытой комнате нужно больше, чем сухого льда. Человек начинает поглощать меньше кислорода, больше опасного газа — теряет сознание от удушья.

Но в реальной жизни смертельная концентрации в запертом пространстве — это скорее задачка из учебников по химии. Вряд ли кто-то будет специально проводить такой "опыт". На кадрах с трагичного видео отлично видно, что дверь в помещение закрыта, окон нет. Лишь стандартная вентиляция на потолке.

В Сети гуляет версия, что погибший муж Екатерины сам приготовил сухой лед, из-за чего он якобы был более токсичный. Химик ставит этот слух под сомнение:

— В домашних условиях сухой лед получают, разряжая огнетушители, в которых содержится углекислый газ. Продаются и баллоны, с сжатым газом. Но это слишком хлопотно. Его дешевле приобрести в специальном магазине.

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Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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