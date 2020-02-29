2020-02-29T18:57:44+03:00
Происшествия

Три трупа и 200 тысяч новых подписчиков: о трагедии на вечеринке Екатерины Диденко

Сергей Мардан о том, как в детство заигрались очень взрослые люди
Сергей МАРДАНжурналист
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Аптечный блогер Екатерина Диденко.Аптечный блогер Екатерина Диденко.Фото: Instagram.com
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Дикая история случилась во время праздновании дня рождения «аптечной блогерши» Екатерины Диденко. В бассейн вывалили несколько ящиков с сухим людом.После попадания "льда" в воду началась химическая реакция - выделение углекислого газа. Люди прыгали в бассейн и сразу теряли сознание, захлебываясь водой. Погибло три человека, четверо находятся в больнице с отравлениями.

Невероятно, но людей убило самое настоящее невежество. Люди, которые учили химию в университете, умерли потому, что учили ее плохо. В самом буквальном смысле.

В советском детстве всевозможные химические опыты исправно поставляли пациентов в травматологические отделения больниц по всей стране. Секреты изготовления «самопалов» и дымовых шашек из карбида передавались из поколения в поколение. Но каждый «экспериментатор» всегда знали про сопровождающий эти опасные развлечения риски, включая возможность остаться с выбитым глазом или встретиться с отцовским ремнем.

Тут в детство заигрались очень взрослые люди. И это делает эти смерти особенно нелепыми.

Как мать будет объяснять своим детям, почему погиб их отец? Скажет, что это была страшная случайность? А потом они все равно прочитают, что это была совсем не случайность, а совершенно чудовищная глупость? Им как с этим знанием дальше жить?

Христиане за каждой литургией молятся о том, чтобы Господь даровал им «смерть мирную и не постыдную». Тут – все вышло с точностью до наоборот.

Социальные сети остаются главным поставщиком нелепых смертей. Но не только. Люди очень часто ведут себя в социальных сетях, как дурно воспитанные и невежественные подростки. Пишут, произносят глупости и низости. Ведут себя как скоты. Заявляют вещи, которые никогда бы не произнесли вслух. Выворачивают наизнанку свои самые постыдные черты.

А потом «виртуальный образ» постепенно подменяет реальный. Виртуальный статус становится важнее, реального. Виртуальные френды и подписчики вытесняют настоящих друзей, на которых просто не остается ни времени, ни эмоций.

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В этом смысле особенно невероятно выглядели ролики, которые исправно размещала в инстаграмме «аптечная блогерша» Екатерина Диденко уже после случившейся трагедии. Не забывая следить за хронометражем и выставляя подходящие фильтры, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

И не напрасно. За полдня на акаунт «Аптечного ревизорро» подписалось 200 тысяч человек.

Я не знаю, какую мораль тут можно вывести, кроме того, что благополучный и сытый мир на наших глазах незаметно превратился в настоящий ад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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