2020-03-02T14:38:53+03:00
Происшествия

«Валя сказал: «Сейчас из бассейна полезут зомби!»: Участники роковой вечеринки блогеров раскрыли детали трагедии

По их словам, идею мужа именинницы про сухой лед они воспринимали как шутку
Семен ЕЛЕНИН
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Блогер Екатерина Диденко с мужем Валентином.Блогер Екатерина Диденко с мужем Валентином.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Участники трагедии в московской бане, где погибли три человека, утверждают, что никто из них заранее не знал о планах вывалить в бассейн брикеты сухого льда.

Напомним, 28 декабря два десятка блогеров собрались в сауне «Девятый вал», чтобы отметить 29-летие «аптечного» блогера Екатерины Диденко. После закусок компания переместилась к бассейну в закрытом помещении. Молодые мужчины бросили в воду 25 килограммов сухого льда - диоксида углерода, который дал эффект «пара» и тут же выдавил из нижней части помещения кислород. Прыгнувшие в бассейн люди в этом «безвоздушном пространстве» теряли сознание и захлебывались.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

По словам гостей, идею с сухим льдом придумал муж именинницы Валентин Диденко. Про это развлечение все узнали за несколько минут до трагедии.

- Валентин сказал, чтобы мы все пошли в баню. Там будет шоу, сюрприз для Кати, - рассказал блогер Андрей Бойко в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» (канал Россия-1). - Мы пошли. Он занес костюмы. (На известном видео с роковой вечеринки видно, что все участники переодеты в медицинские комбинезоны, как ученые-вирусологи в кино, - Авт.). Мы переоделись.

«Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

Напомним, Андрей Бойко - парень Натальи Монаковой, одной из погибших.

Девушка другого погибшего Юрия Алферова Елена Переверзева утверждает, что все гости были уверены в безопасности эксперимента и воспринимали предложенный сценарий, как шутку. К слову, именно Елена записала тот самый ролик с прыжками в заполненный «туманом» бассейн. И именно она на нем комментирует ныряние первого участника в воду криком: «Он умер! Все, его больше нет!»

- Валентин сказал, что все сейчас прыгнут в бассейн и оттуда будут выходить зомби, - заявила девушка Андрею Малахову. - Подразумевалось, что там человек умирает, становится зомби и оттуда выходит. Это воспринималось как игра... Когда самая первая девушка зашла в бассейн, она, видимо, сразу почувствовала, что что-то не так, развернулась, и ее затрясло. Это выглядело, как будто она изображает зомби. Никому в голову не пришло, что за долю секунды могут произойти такие тотальные последствия.

Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

По словам Переверзевой, в этот момент гости закричали: «Зомби атакуют!».

- А она просто не могла ничего сказать в ответ. Я взяла ее за руку. Она не отвечала ничего. В этот момент я увидела, что Слава смог выбраться из бассейна и лежал на краю, бледный. Он не мог дышать, не мог шевелиться. Когда я поняла, что им плохо, я начал кричать: «Там всем плохо, доставайте ребят, вызывайте скорую». Это все было за доли секунды.

По словам блогеров, всего в воду успели прыгнуть семь человек. Троих из них, напомним, врачи спасти не смогли.

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"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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