«Валя сказал: «Сейчас из бассейна полезут зомби!»: Участники роковой вечеринки блогеров раскрыли детали трагедии

Участники трагедии в московской бане, где погибли три человека, утверждают, что никто из них заранее не знал о планах вывалить в бассейн брикеты сухого льда.

Напомним, 28 декабря два десятка блогеров собрались в сауне «Девятый вал», чтобы отметить 29-летие «аптечного» блогера Екатерины Диденко. После закусок компания переместилась к бассейну в закрытом помещении. Молодые мужчины бросили в воду 25 килограммов сухого льда - диоксида углерода, который дал эффект «пара» и тут же выдавил из нижней части помещения кислород. Прыгнувшие в бассейн люди в этом «безвоздушном пространстве» теряли сознание и захлебывались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

По словам гостей, идею с сухим льдом придумал муж именинницы Валентин Диденко. Про это развлечение все узнали за несколько минут до трагедии.

- Валентин сказал, чтобы мы все пошли в баню. Там будет шоу, сюрприз для Кати, - рассказал блогер Андрей Бойко в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» (канал Россия-1). - Мы пошли. Он занес костюмы. (На известном видео с роковой вечеринки видно, что все участники переодеты в медицинские комбинезоны, как ученые-вирусологи в кино, - Авт.). Мы переоделись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

Напомним, Андрей Бойко - парень Натальи Монаковой, одной из погибших.

Девушка другого погибшего Юрия Алферова Елена Переверзева утверждает, что все гости были уверены в безопасности эксперимента и воспринимали предложенный сценарий, как шутку. К слову, именно Елена записала тот самый ролик с прыжками в заполненный «туманом» бассейн. И именно она на нем комментирует ныряние первого участника в воду криком: «Он умер! Все, его больше нет!»

- Валентин сказал, что все сейчас прыгнут в бассейн и оттуда будут выходить зомби, - заявила девушка Андрею Малахову. - Подразумевалось, что там человек умирает, становится зомби и оттуда выходит. Это воспринималось как игра... Когда самая первая девушка зашла в бассейн, она, видимо, сразу почувствовала, что что-то не так, развернулась, и ее затрясло. Это выглядело, как будто она изображает зомби. Никому в голову не пришло, что за долю секунды могут произойти такие тотальные последствия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

По словам Переверзевой, в этот момент гости закричали: «Зомби атакуют!».

- А она просто не могла ничего сказать в ответ. Я взяла ее за руку. Она не отвечала ничего. В этот момент я увидела, что Слава смог выбраться из бассейна и лежал на краю, бледный. Он не мог дышать, не мог шевелиться. Когда я поняла, что им плохо, я начал кричать: «Там всем плохо, доставайте ребят, вызывайте скорую». Это все было за доли секунды.

По словам блогеров, всего в воду успели прыгнуть семь человек. Троих из них, напомним, врачи спасти не смогли.

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