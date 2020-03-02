Компания, продавшая сухой лед блогерам: «Мы предупреждали об опасности. Валентин солгал ради «хайпа» и захлебнулся в воде»

В минувшую пятницу день рождения знаменитой блогерши (больше миллиона подписчиков в Instagram) Екатерины Диденко закончился трагедией. Праздник отмечали в бане. Там супруг именинницы закинул в бассейн 25 кг сухого льда. Итог – трое погибших, трое – в больнице.

Как это было. 25 февраля муж интста-блогерши Валентин (он тоже кончался в больнице) обратился в фирму «Полюс Холода». При заказе сухого льда он сказал, что хочет использовать его для создания эффекта тумана над бассейном. В распоряжении «КП» оказалась переписка Валентина и менеджера. Вот их сообщения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Менеджер: Для того, чтобы рассчитать, нужны параметры бассейна и техническое задание. Что именно вы хотите получить. Также помещение должно быть хорошо проветриваемое, иначе наступит кислородное голодание.

Фрагмент переписки Валентина с менеджером магазина.

Валентин: Да, даже взял с собой датчик СО2 (углекислого газа, - ред.)

ОНИ И РАНЬШЕ ЗАКАЗЫВАЛИ СУХОЙ ЛЕД

На связь с «КП» вышел представитель фирмы “Полюс холода” Дмитрий Ерохин. Он передал нам официальное обращение компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764036" frameborder="0"></iframe> Юрист Дмитрий Ерохин: Продавая сухой лёд, мы предупреждали об опасности.

- Именно погибший Валентин инициатор «эксперимента» с сухим льдом, который и привел к такому печальному итогу, - сказал «КП» Ерохин. - Он же и являлся непосредственным заказчиком сухого льда у нас, у компании «Полюс холода». Наша компания занимается продажей сухого льда уже почти 6 лет, но подобный вопиющий случай произошел впервые. В том числе впервые в России. В связи с этим, выражаем соболезнования родственникам погибших и считаем необходимым подробно осветить ситуацию с нашей стороны.

25 февраля Валентин Диденко обратился в нашу компанию для приобретения сухого льда для вечеринки. Также Валентин в разговоре с менеджером упомянул важный нюанс: он собирался использовать сухой лед для создания эффекта тумана над бассейном в течение 10-15 минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764032" frameborder="0"></iframe> Запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки.

ВАЛЕНТИН ЗНАЛ ОБ ОПАСНОСТИ

- Сразу хотелось бы вынести — использования сухого льда в бассейне, любой емкости с водой, или же в природном водоеме, возможно и не опасно, - пояснил представитель фирмы. - НО! При соблюдении определенной техники безопасности: использовать сухой лед для эффекта тумана допустимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Сухой лед не является ядовитым веществом, но его пары — газообразная двуокись углерода — способны вымещать собой кислород, создавать плотный слой газа над поверхностью, в данном случае, бассейна. Менеджер компании предупредил Валентина о возможности создания ситуации кислородного голодания в случае использования льда в закрытом помещении. Валентин уверил менеджера, что помнит об ответственности и сообщил что возьмет с собой датчик СО2.

Страница с сухим льдом на сайте интернет-магазина содержит все меры предосторожности.

Менеджер предупредил также и о возможности холодового ожога при соприкосновении сухого льда с кожей, если гости вечеринки собираются купаться в бассейне (температура сухого льда — 79С), на что Валентин ответил, что в воду они собираются лезть только после полного испарения сухого льда и постараются быть максимально осторожными. Более подробную консультацию он слушать отказался, сославшись, что ранее с сухим льдом уже имел дело.

Данные аудиозаписи разговоров и скриншоты переписки менеджера с Валентином были зафиксированы и переданы в Следственный Комитет.

Согласно Закону «О защите прав потребителей» и статье 426 Гражданского кодекса («Публичный договор»), поставщик не имеет права отказать покупателю в продаже товара, даже в случае, если цель приобретения товара кажется сомнительной. Единственное, что можно было сделать и было сделано нашими менеджерами — предупредить покупателя о возможной опасности, рассказать о технике безопасности при обращении с товаром. Также у нас на сайте есть подробная техника безопасности по работе с сухим льдом, которую сложно не заметить при совершении покупки через сайт.

ОБЕЩАНИЙ НЕ СДЕРЖАЛ

- К сожалению, Валентин не сдержал своих обещаний и халатно отнесся к технике безопасности: после высыпания полного контейнера с сухим льдом он (или один из гостей мероприятия) сразу же нырнул в бассейн, на которым активно образовывался густой туман из паров двуокиси углерода и, судя по видео с вечеринки, находящемуся в общем доступе, достаточное время находился в самой его гуще, что привело к кислородному голоданию мозга, последующей потере сознания и смерти от удушья (либо — утопления). Остальные погибшие, судя по всему, так же нырнули в бассейн, вынырнули, глубоко вдохнули и потеряли сознание, и как следствие утонули, - отметил Ерохин.

- Также сотрудники банного комплекса, которые по сведениям из СМИ были уведомлены о намерении Валентина устроить «сюрприз» с сухим льдом, могли проявить больше осторожности. Сотрудники сауны, предупредили Валентина об опасности и имели полное право запретить на своей территории потенциально опасные мероприятия с большой группой людей в замкнутом помещении.

ХОТЕЛИ ХАЙПА

- В России ежегодно проводятся сотни, а то и тысячи различных шоу с сухим льдом, в том числе детские праздники. И до данного происшествия подобных трагедий не происходило: проще говоря, «убиться» сухим льдом достаточно сложно. Случаев смерти от сухого льда в мире меньше, чем от многих других повседневных вещей: кухонного ножа, бытового газа или шариковой ручки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Эта трагедия — следствие вопиющего нарушения техники безопасности и пренебрежения собственной и чужой жизнью ради красивых кадров, «хайпа». Техника безопасности пишется кровью, об этом следует помнить всегда, какой безобидной бы лично вам не казалась ваша идея, - сказал представитель фирмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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