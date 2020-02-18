2020-02-18T18:46:25+03:00
Звезды

"Ботокс я и сейчас делаю": Ксения Собчак рассказала об уколах красоты

Телеведущая разоткровенничалась с поклонниками
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак всегда ратовала за натуральностьКсения Собчак всегда ратовала за натуральностьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак тщательно следит за лицом и фигурой. Телеведущая не скрывает, что прибегает к косметологическим процедурам. Об этом она не раз делилась с поклонниками. А на днях раскрыла секреты своей красоты.

Ксения Собчак всегда ратовала за натуральность. Однако на днях призналась, что делает уколы красоты.

"Каждому-свой выбор. Никого не осуждаю, но, на мой вкус, лучше потратить деньги на классного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры, которые потом обвиснут. Ну и да - лично я против татуировок. Они неизбежно устареют", - рассказала телеведущая в блоге.

Она заявила, что в качестве омолаживающей процедуры предпочитает плазмотерапию. И не приемлет никакого силикона.

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Лучше потратить деньги на классного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры, которые потом обвиснут
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Откровения супруги Константина Богомолова сильно удивили подписчиков. Они засыпали телеведущую вопросами.

"А как же те филлеры и ботокс, и силикон в губки, которые ранее были вколоты? Рассосались, как память о них?", - поинтересовалась одна из поклонниц.

На что Ксения парировала: "Ботокс я и сейчас делаю, губы не делаю".

Ксения Собчак рассказала об уколах красоты

Ксения Собчак рассказала об уколах красоты

Стоит отметить,что не так давно Собчак заметили на приеме у известного пластического хирурга Сергея Блохина. Он специализируется на омоложении, пластике груди и лицевой пластике. Клиентами врача являются звезды кино и шоу-бизнеса.

Как рассказали очевидцы, 38-летняя супруга Константина Богомолова прибыла на прием к специалисту вечером. "Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга", - поведал очевидец.

Один из пациентов клиники отметил: "Было заметно, что Собчак волнуется и переживает. Прием длился около получаса".

Теперь публика гадает, неужели Ксения решила в себе что-то изменить или, может, даже омолодиться? К слову, доподлинно известно, что Ксения Собчак лишь однажды прибегала к услугам пластической хирургии. В интервью Лере Кудрявцевой звезда призналась, что убрала небольшую горбинку на носу. Операцию проводили американские врачи в Лос-Анджелесе больше десяти лет назад.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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