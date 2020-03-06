Рыдающая Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына

Алена Водонаева была замужем дважды. От первого мужа - бизнесмена Алексея Малакеева в 2010 году модель родила сына Богдана. До недавнего времени бывшие супруги сохраняли хорошие отношения. Отец мальчика постоянно забирал ребенка на каникулы. Однако недавний вояж наследника в гости к родителю обернулся болезнью отпрыска.

Алена Водонаева не может сдержать слез. Рыдающая модель на грани нервного срыва. Ее единственный сын Богдан заболел во время своего визита к отцу, с которым красавица находится в разводе. Алексей Малакеев вернул ребенка с высокой температурой и даже не удосужился сводить его к врачу.

"Лежу, реву от обиды, что делаю довольно редко. Меня, наверное, поймут только те женщины, которые в разводе и у которых есть дети. Женщины, которые дают своих детей отцам на каникулы, выходные или просто пожить недельку. И отцы возвращают им больных детей", - поделилась болью одна из ярких участниц "Дома-2".

alenavodonaeva Алена Водонаева родила Богдана от первого мужа - бизнесмена Алексея Малакеева

Звездная мама возмущена безответственным поведением бывшего супруга. По словам Водонаевой, девятилетний Богдан заболел именно из-за недосмотра отца.

"Раз пятьдесят это уже было. Они их просто не лечат, а вы потом теряете деньги, теряете работу, потому что отменяете все свои дела и лечите ребенка. А папа так не делает. Это неуважение, наверное, даже неадекватное восприятие себя...", - хлюпая носом, делится модель.

Из-за болезни ребенка она второй день вынуждена сидеть дома. "Сегодня должна была читать лекцию в финансовом университете, встречаться со студентами. Теперь вот лежим, ревем... Ситуация «смешная»: заболел ребенок в понедельник, мне его вернули в среду, но врача они так и не вызвали... Богдан раздетый - и это в марте - сидел с братьями на крыше! У меня вопрос: а где был папа в этот момент?", - негодует Водонаева.

alenavodonaeva С этого года пробуем семейное обучение. Ребенок числится в школе, обучается за свой счет и со своими преподавателями. Т раза в год сдает экзамены в школе. Мой сын будет учиться больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе пос

Она не понимает, почему ее бывший сбагрил на нее больного сына, как ни в чем не бывало, вместо того, чтобы самому вылечить ребенка. "Хоть раз в жизни посидеть над его кроватью по ночам, померить температуру, купить лекарства на свои деньги, сказав «Мать, накосячил, забирай - вот тебе деньги или лекарства»", - добавила Алена.

Кстати, это не первый раз, когда Богдан возвращается от отца не совсем здоровым. В прошлом году сын теледивы получил травму лица во время отдыха с родителем.