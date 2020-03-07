"Стресс - это малая часть того, через что я сейчас прохожу": дочь заговорила об Анастасии Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк который месяц томятся в неведении из-за отсутствия информации о состоянии здоровья любимой актрисы. Из-за тяжелой болезни звезда сериала "Моя прекрасная няня" не появляется на публике, а ее близкие давно забросили посвященные артистке соцсети. И вот, наконец, старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о маме.

Отсутствие информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк и, тем более невозможность выяснить, где сейчас находится любимица миллионов, держит общественность в напряжении. С завидной регулярностью в прессе то и дело всплывают различные слухи и домыслы о состоянии здоровья актрисы. И вот не так давно старшая наследница звезды - Анна Заворотнюк - оставила душераздирающее сообщение.

"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много есть чем поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно", - написала девушка в блоге.

anna_zavorotnyuk Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни

По ее словам, она держит всю боль глубоко внутри своего сердца. "Я в поисках своей точки опоры. Конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдут радость и счастье", - поведала Анна.

Подписчики девушки стали оставлять в ее поддержку сотни комментариев. Все они посвящены Анастасии Заворотнюк: "Держись, девочка, все будет хорошо у твоей прекрасной мамы и во всей вашей семье", "Анечка, родная! Молимся", "Дорогая Анечка, все обязательно будет хорошо!", "Вы чудесная, и мама у Вас чудесная! Здоровья ей крепчайшего, скорейшего выздоровления, и много-много счастья Вашей семье!", "Анечка! Здоровья, терпения, сил и надежды Вашей большой и светлой семье, любим и верим", "Она просто обязана поправиться ради такой прекрасной дочери! Счастья тебе!".

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. С января 2020 года никакой официальной информации о состоянии здоровья артистки нет.