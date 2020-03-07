2020-03-07T18:34:25+03:00
Звезды

"Стресс - это малая часть того, через что я сейчас прохожу": дочь заговорила об Анастасии Заворотнюк

Анна Заворотнюк оставила душераздирающее сообщение
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 годаО болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Поклонники Анастасии Заворотнюк который месяц томятся в неведении из-за отсутствия информации о состоянии здоровья любимой актрисы. Из-за тяжелой болезни звезда сериала "Моя прекрасная няня" не появляется на публике, а ее близкие давно забросили посвященные артистке соцсети. И вот, наконец, старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о маме.

Отсутствие информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк и, тем более невозможность выяснить, где сейчас находится любимица миллионов, держит общественность в напряжении. С завидной регулярностью в прессе то и дело всплывают различные слухи и домыслы о состоянии здоровья актрисы. И вот не так давно старшая наследница звезды - Анна Заворотнюк - оставила душераздирающее сообщение.

"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много есть чем поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно", - написала девушка в блоге.

anna_zavorotnyukanna_zavorotnyuk
Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни
4319 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, она держит всю боль глубоко внутри своего сердца. "Я в поисках своей точки опоры. Конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдут радость и счастье", - поведала Анна.

Подписчики девушки стали оставлять в ее поддержку сотни комментариев. Все они посвящены Анастасии Заворотнюк: "Держись, девочка, все будет хорошо у твоей прекрасной мамы и во всей вашей семье", "Анечка, родная! Молимся", "Дорогая Анечка, все обязательно будет хорошо!", "Вы чудесная, и мама у Вас чудесная! Здоровья ей крепчайшего, скорейшего выздоровления, и много-много счастья Вашей семье!", "Анечка! Здоровья, терпения, сил и надежды Вашей большой и светлой семье, любим и верим", "Она просто обязана поправиться ради такой прекрасной дочери! Счастья тебе!".

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. С января 2020 года никакой официальной информации о состоянии здоровья артистки нет.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду
В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями
В промзоне в Новой Москве загорелся ангар: пожару присвоен второй ранг
Правительство предлагает не возбуждать дела по наркотикам при недостаточности данных
Губернатор Ленинградской области организовал концерт для блокадницы Зинаиды Бондаренко
Сена затопила набережную возле Лувра в Париже
Умер Дэвид Пол, звезда фильма «Няньки»
ЕС уверен в независимости процесса по делу о крушении MH17
В Госдуме поддержали переход на электронный документооборот при выдаче оружия
Выпил за рулем - не сможешь носить оружие: Золотов сообщил о новых правилах выдачи лицензий
Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные правила
НАТО грозит России "ударным кулаком": МИД призвал задуматься о последствиях
В Китае обрушилось здание гостиницы: под завалами остаются люди
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов
В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов
Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России